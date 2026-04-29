Kırköy Belediyesi araç filosunu genişletti

MUŞ (İHA) – Muş'un Kırköy Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen damperli kamyonu teslim alarak araç filosunu güçlendirdi.
TBB tarafından Ankara'daki Çankaya Belediyesi yerleşkesinde düzenlenen araç teslim töreninde, Kırköy Belediyesi'ne damperli kamyon hibe edildi. TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı hibe edilen damperli kamyonun sembolik anahtarını teslim aldı.
Türkiye genelinde 94 belediyeye toplam 95 yeni hizmet aracının dağıtıldığı program kapsamında Kırköy Belediyesi'ne kazandırılan damperli kamyon; altyapı, yol yapım ve belediye hizmetlerinde kullanılacak.
Başkan Yaktı, aracın kısa süre içinde teslim alınarak Kırköy halkının hizmetine sunulacağını söyledi. - MUŞ
