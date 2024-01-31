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Kırşehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Kırşehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kırşehir\'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin huzur ve güven içinde geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü. Siyasi temsilciler, seçimin Kırşehir'e yakışır şekilde demokratik bir ortamda gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldı.

31.01.2024 13:38
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Kırşehir'de siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapılan toplantıya; siyasi partilerin il temsilcileri, kolluk amirleri, ilgili kurum yetkilileri ve Merkez İlçe Seçim Kurulu temsilcileri katıldı. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Kırşehir'de, huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler görüşüldü. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin Kırşehir'e yakışır şekilde demokratik olgunluk içerisinde, demokrasi bayramı anlayışı çerçevesinde gerçekleşeceği konusunda siyasi temsilciler mutabık kaldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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