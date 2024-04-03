Politika

Kırşehir merkez ve en büyük mahallesinin muhtarı kadın oldu

Muhtar Ülkü Erbaş Gürlek: "Bacıyan-ı Rum Teşkilatı kadın örgütlenmesiyle başardık"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2024 Yılı Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarının ardından şehrin en büyük mahallesine muhtar olan Ülkü Erbaş Gürlek, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı kurucusu Fatma Hatun'un teşkilatlanmasını örnek aldığını söyledi.

Kırşehir Adalet Sarayına giderek mazbata işlemlerini başlatan Gürlek, "En büyük mahallenin muhtar adaylığına Fatma anamızın teşkilatlanmasını örnek alarak çıktım. Mahallede bulunan kadın örgütlenmesiyle birlikte başardık"dedi.

'Ben değil şehirde bulunan kadınlar kazandı' diyen Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Muhtarlık görevimizi vaatlerle değil aktif görev alarak sürdüreceğiz. Kadınlarla birlikte gerekli olan neyse yerel yönetimlerle de istişare kurarak yapacağız. Kırşehir'in en büyük mahallesi ve merkezinde tek kadını oldum"diye konuştu.

Bacıyan- ı Rum Teşkilatlanması kadınların gelişmesi için Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak Anadolu'da kurulmuştu.