Deniz Baykal'ın oğlu iddialara cevap verdi: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor

Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddialarının çıkması üzerine oğlu Ataç Baykal'dan açıklama geldi.

"ASLI İSTİFASINI BABAMLA HİÇ KONUŞMAMIŞ"

Ataç Baykal katıldığı bir yayında şunları söyledi; "Babam ile konuştum. Aslı'nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı'nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir.

"HERKESE SAKIN İSTİFA ETMEYİN DİYE TELKİNDE BULUNUYOR"

Babam, kendisi CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı'nın istifası için babam, 'Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı' dedi."

"DEVLET MEMURU OLMASAYDIM BEN BUGÜN CHP'YE ÜYE OLURDUM"

Ataç Baykal, "Ben Aslı'nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP'ye üye olurdum" dedi.