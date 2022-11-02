Deniz Baykal'ın oğlu iddialara cevap verdi: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor - Son Dakika
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Deniz Baykal'ın oğlu iddialara cevap verdi: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor

02.11.2022 09:18

Kızı Aslı Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesinin ardından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da partisinden istifa edeceği iddialarına yanıt veren Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, "Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de 'Sakın istifa etmeyin' diye telkinde bulunuyor" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddialarının çıkması üzerine oğlu Ataç Baykal'dan açıklama geldi.

"ASLI İSTİFASINI BABAMLA HİÇ KONUŞMAMIŞ"

Ataç Baykal katıldığı bir yayında şunları söyledi; "Babam ile konuştum. Aslı'nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı'nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir.

"HERKESE SAKIN İSTİFA ETMEYİN DİYE TELKİNDE BULUNUYOR"

Babam, kendisi CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı'nın istifası için babam, 'Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı' dedi."

"DEVLET MEMURU OLMASAYDIM BEN BUGÜN CHP'YE ÜYE OLURDUM"

Ataç Baykal, "Ben Aslı'nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP'ye üye olurdum" dedi.

YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: HDP denilen parti yasal bir partidir ve MHP den fazla oy almış ve fazla milletvekili kazanmıştır, eğer HDP=PKK ise neden kapatılmıyor ? bir de önümüzdeki seçimlerde hazineden para yardımı alacak... Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Deniz Baykal'ın oğlu iddialara cevap verdi: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor - Son Dakika
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