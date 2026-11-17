TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine kapandı.

TBMM Genel Kurulu, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren, 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz talebinin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümüne geçildi. Bu bölümde CHP grubunun sunduğu, 'Bağlantılı dosyalarda art arda tutuklama uygulamasının tutukluluğun toplam süresi, tedbirin ölçülülüğü ve adli kontrol güvenceleri yönünden araştırılması ve gerekli yasal tedbirlerin belirlenmesi' başlıklı önerge görüşmeleri sonrasında muhalefet milletvekilleri yoklama talebinde bulundu. Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci yoklamada da çoğunluğun sağlanamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.