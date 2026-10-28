KKTC Bakanı Ertuğruloğlu, iki devletten vazgeçmenin siyasi intihar olacağını savundu - Son Dakika
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KKTC Bakanı Ertuğruloğlu, iki devletten vazgeçmenin siyasi intihar olacağını savundu

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, iki devlet politikasından vazgeçmenin Kıbrıs Türk halkı için siyasi intihar olacağını söyledi. BM parametreleri ve Güvenlik Konseyi kararları değişmedikçe müzakerelerden sonuç alınamayacağını, Türkiye'nin tek garantör olduğunu savundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devlet politikasından vazgeçmenin Kıbrıs Türk halkı açısından siyasi intihar olacağını belirterek, mevcut Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri ve Güvenlik Konseyi kararları değişmediği sürece müzakerelerden sonuç alınamayacağını aktardı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, katıldığı programda Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut BM parametreleri ve Güvenlik Konseyi kararları değişmediği sürece müzakerelerden sonuç alınamayacağını savunan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafıyla eşit statüye sahip olmadan yürütülecek görüşmelerin KKTC'ye fayda sağlamayacağını söyledi. Güven artırıcı önlemler kapsamında sürdürülen temasların mevcut statükoyu güçlendirdiğini belirten Ertuğruloğlu, bu süreçlerin Rum tarafının kendisini "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak temsil etmesini pekiştirdiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararını eleştiren Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin temelindeki sorunun Rum tarafının uluslararası alanda "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak kabul edilmesi ve Kıbrıs Türk tarafının daha alt bir statüde değerlendirilmesi olduğunu söyledi. Yeni bir Güvenlik Konseyi kararıyla tarafların statülerinin eşitlenmesi gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, geçmişte yürütülen müzakerelerin somut sonuç vermediğini hatırlattı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın iyi niyetinden şüphe duymadığını ancak izlenen yöntemi doğru bulmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, Rum tarafının uzlaşmazlığının yeniden kanıtlanmaya çalışılmasının Kıbrıs Türk halkına zaman kaybettirdiğini savundu.

"Türkiye tek garantörümüzdür"

Güvenlik ve garantiler konusuna da değinen Ertuğruloğlu, "Bizim, garantör diye bakacağımız tek ülke Türkiye'dir" dedi. İngiltere ve Yunanistan'ın garantörlük sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Ertuğruloğlu, Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Rum tarafının üniter devlet anlayışını savunduğunu belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsünü kabul etmeyeceğini ifade etti.

"Federasyon defterini kapattık"

KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının iradesiyle kurulduğunu ve anayasal kurumlarıyla varlığını sürdürdüğünü belirten Ertuğruloğlu, "Dış politikada gelebileceğimiz en doğru çizgiye geldik. 2017 Crans Montana çöküşü sonrasında federasyon defterini kapatarak iki egemen eşit devlet, eşit statü politikası, en doğru politikadır. Bunun, henüz uluslararası camia tarafından kabul edilmemiş olması, bizim, 'madem kabul edilmiyor, tekrar Rumla bir federasyonu, bir ortaklığı görüşelim' noktasına gelmemiz intihardır" dedi.

İki devletli çözüm politikasının taraflar arasında iş birliğine engel olmadığını belirten Ertuğruloğlu, adadaki iki egemen devletin her alanda iş birliği yapabileceğini söyledi.

"Dış politikada değiştireceğimiz bir ray kalmadı"

KKTC'nin dış politikasında geri adım atılmaması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türkü'ne büyük haksızlık yapılıyor. Gerçekleşmeyecek beklentiler oluşturarak bize zaman kaybettiriliyor. Bizim, KKTC'ye odaklanmamız lazım. Dış politikada değiştireceğimiz bir ray kalmadı artık, bitti. Dış politikada budur; egemen eşit iki devlet, eşit uluslararası statü. Bunun dışında hareket etme lüksümüz yoktur. Bunun dışına çıktığımız takdirde intihar etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Dış politikadaki kararlılığın Türkiye ile birlikte sürdürülmesi gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, iç politikada ise KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının daha mutlu yaşayacağı bir devlet haline getirilmesine odaklanılması gerektiğini söyledi. KKTC'nin yok sayılmasının Kıbrıs Türk halkının da yok sayılması anlamına geldiğini ifade eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta çözüm için iki devlet gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Tahsin ErtuğruloğluPolitikaTürkiyeKıbrısDünyaSon Dakika

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