KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP), UBP'nin seçim icraat kitapçığında yer alan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarına yönelik itirazlarına sert tepki göstererek, "Bayraklarımızı görmeye tahammülleri yok!" dedi. Üstel, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda kitapçığın yeniden düzenleneceğini belirterek, "Bu kitapçıktan kaldırılan her bayrak CTP'nin eseridir" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve KKTC bayraklarının yer aldığı UBP seçim kitapçığını YSK'ya şikayet eden CTP'ye tepki gösterdi. Başbakan Üstel, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin varlığıyla sorunu olan, yıllardır Cumhuriyet Bayramımızı kurumsal olarak kutlamayan, yok sayan, görmezden gelen CTP, şimdi de Türk bayraklarımızı hedef aldı. Türkiye ile ortak yürüttüğümüz tüm projelere 'hayır' diyen CTP yönetimi, bu kez de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarına 'hayır' dedi" ifadelerini kullandı. UBP'nin seçim icraat kitapçığını yaklaşık 2 aydır halka dağıttığını belirten Üstel, seçim propaganda dönemi başlamadan önce diğer siyasi partilerin billboardlarına, açık hava reklamlarına ve mitinglerine itiraz etmediklerini söyledi. Bu faaliyetleri siyasi partilerin düşüncelerini halka anlatabildiği demokratik uygulamalar olarak değerlendirdiklerini kaydeden Üstel, CTP'nin bu yaklaşımı suistimal ettiğini savundu.

"Nerede ay yıldız görmüşlerse itiraz etmişler"

CTP'nin seçimlere 2 hafta kala YSK'ya başvurarak UBP'nin seçim kitapçıklarının toplatılmasını istediğini belirten Üstel, itirazların Türkiye ile KKTC arasındaki resmi görüşmelere ve ortak projelere ilişkin fotoğrafları da kapsadığını ifade etti. Üstel, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmelerin fotoğraflarındaki bayraklara itiraz ettiler. Türkiye ile KKTC arasındaki doğal gaz boru hattı projesini anlatan görselde yer alan iki devletimizin bayraklarına da itiraz ettiler. Kıbrıs Türk Hava Yolları uçağının kuyruğundaki bayraktan Beşparmak Dağları'ndaki bayrağımıza kadar nerede ay yıldız görmüşlerse itiraz etmişler" dedi.

"Seçim kitapçığını yeniden düzenledik"

YSK kararı nedeniyle seçim kitapçığını yeniden düzenlemek zorunda kaldıklarını açıklayan Üstel, yeni baskının kapağına değişikliklerin gerekçesini anlatan ifadeler yazacaklarını belirtti. Üstel, "Bu kitapçıktan kaldırılan her bayrak CTP'nin eseridir. Bulanıklaştırılan her görsel, CTP'nin bayraklarımızı hedef almasının sonucudur" ifadelerini kullandı. Kitapçıkların yeniden basılarak halka ulaştırılacağını kaydeden Üstel, açıklamasını, "Bu zihniyeti iyi tanıyın. Biz Cumhuriyetimizle de bayraklarımızla da gurur duyuyoruz. Halkımız bu zihniyete sandıkta gereken cevabı verecektir" sözleriyle tamamladı.

Ne olmuştu?

CTP'nin şikayeti üzerine Yüksek Seçim Kurulu, Ulusal Birlik Partisi'nin Türkiye ile imzalanan protokoller ve gerçekleştirilen projelere ilişkin fotoğrafların da bulunduğu, Türkiye ve KKTC bayraklarının yer aldığı seçim kitapçıklarının toplatılmasına karar vermişti. YSK, 19 Kasım 2026 tarihli ve 154/2026 sayılı kararında, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 74'üncü maddesini esas aldı. Söz konusu madde, seçim propagandasında kullanılan duvar ilanları, el ilanları ve diğer basılı materyaller üzerinde Türk Bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleriyle yazı bulundurulmasını yasaklıyor.