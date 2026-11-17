KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamayan muhalefeti de eleştirerek, "Cumhuriyete inanmayanların bu devlete verecek hiçbir şeyi yoktur" dedi.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, yaklaşan seçimler öncesinde muhalefetin iktidar açıklamalarına tepki gösterdi. Üstel, seçimlerin ardından hükümeti yeniden UBP'nin kuracağını belirterek, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamayan muhalefeti de eleştirdi.

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, "Bazıları dereyi görmeden paçaları sıvadı. Bin kişiyi bir arada görünce tek başına iktidar naraları atmaya, daha sandık kurulmadan seçim sonucu ilan etmeye başladılar. Bizim sadece milletvekili adaylarımızı belirlemek için yaptığımız oylamada yaklaşık 9 bin üyemiz sandığa gitti. O naralara en iyi cevabı Ulusal Birlik Partisi sandıkta verecek" ifadelerini kullandı.

UBP'nin seçim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Üstel, "Seçime doğru giderken halkımızın karşısına bu ülkeye kazandırdığımız eserlerle ve önümüzdeki beş yıl için hazırladığımız projelerle çıkıyoruz. Köy köy, mahalle mahalle geziyoruz. Vatandaşımızla yüz yüze konuşuyoruz. Halkımız kimin zor günlerde sorumluluk aldığını, kimin bu ülkeye hizmet ettiğini çok iyi biliyor" dedi.

"UBP seçmeni sandığa gittiğinde bu ülkede UBP'yi geçebilecek hiçbir parti yoktur"

UBP'nin KKTC'nin en büyük siyasi partisi olduğunu vurgulayan Üstel, "Açık ve net söylüyorum. Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en büyük partisidir. UBP seçmeni sandığa gittiğinde bu ülkede UBP'yi geçebilecek hiçbir parti yoktur. UBP'liler bugüne kadar partilerine sahip çıktılar, bu seçimde de sahip çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyete inanmayanların bu devlete verecek hiçbir şeyi yoktur"

KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Üstel, "Halkımız UBP'siz hükümetler döneminde ülkenin ne hale geldiğini de bu ülkeye kimin eser kazandırdığını da iyi biliyor. Bu ülkeye eser kazandırmak için önce bu devlete, bu Cumhuriyete inanmak gerekir. Cumhuriyet Bayramı'nı yıllardır kutlamayan bir anlayıştan Cumhuriyetimizi ileriye taşıyacak projeler üretmesini kimse bekleyemez. Cumhuriyete inanmayanların bu devlete verecek hiçbir şeyi yoktur" dedi.

Seçimlerin ardından hükümeti yeniden UBP'nin kuracağını ifade eden Üstel, "Son sözü sandıkta halkımız söyleyecek. Yeni hükümeti yine UBP kuracak. Halkımız hem UBP'sine hem Cumhuriyetine hem de devletine sahip çıkacak. Biz de önümüzdeki beş yılda bu güvenin karşılığını ülkemize yeni eserler kazandırarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.