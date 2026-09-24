KKTC Başbakanı Üstel’den Güney Kıbrıs liderine: "Erdoğan’ın güçlü desteğiyle yolumuzda yürümeye devam edeceğiz"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in BM kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere sert tepki göstererek, "Kimlerden destek alırlarsa alsınlar, Kıbrıs'ın gerçeklerini değiştiremeyeceklerdir. Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü desteğiyle kendi yolunda yürümeye devam edecektir" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis'in Erdoğan'a yönelik ifadelerini "şiddetle kınadığını" belirterek Rum tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunu eleştirdi. Üstel, "Kıbrıs'ta ikiyüzlülük aranıyorsa adresi bellidir: Güney Kıbrıs Rum liderliği ve onu şartsız biçimde alkışlayanlardır" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkı kendi ortak devletinden dışlandı"

Kıbrıs'taki tarihi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, Rum tarafının 1960 Cumhuriyeti'ni gasp ederek Kıbrıs Türk halkını kendi ortak devletinden dışladığını savundu. Üstel, Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan ambargo ve izolasyonları "hukuksuzluk" olarak nitelendirirken, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına yönelik katliam, saldırı ve sürgünlerin yaşandığını belirtti. Türk askerinin Ada'daki varlığına da değinen Üstel, "Kıbrıs'ta bugün huzur ve güvenlik varsa, bu da 'işgalci' diyerek iftira attıkları Türk askerinin adadaki varlığı ve sağladığı güvenlik sayesindedir" dedi.

"Erdoğan'ın güçlü desteğiyle yolumuzda yürümeye devam edeceğiz"

Hristodulidis ve Rum liderliğine seslenen KKTC Başbakanı Üstel, "Kimlerden destek alırlarsa alsınlar, Kıbrıs'ın gerçeklerini değiştiremeyeceklerdir" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kendi yolunda yürümeyi sürdüreceğini vurgulayan Üstel, "Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle kendi yolunda, kendi iradesiyle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı vardır, egemendir ve geleceğine başkalarının karar vermesine asla izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.