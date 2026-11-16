KKTC Başbakanı Üstel Gazimağusa'yı denizle buluşturacak Yeni Maraş Projesi hazır dedi - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel Gazimağusa'yı denizle buluşturacak Yeni Maraş Projesi hazır dedi

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yeni Maraş Vizyon Projesi'nin hazır olduğunu ve Gazimağusa'yı güçlü bir turizm merkezine dönüştüreceğini açıkladı. Üstel, projenin ayrıntılarının kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Yeni Maraş Projesi, Gazimağusa'nın çehresini değiştirecek" diyerek, Gazimağusa'yı güçlü bir turizm merkezine dönüştürmeyi hedefleyen projenin hazır olduğunu ve ayrıntılarının kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük yapısal projelerinden biri olarak nitelendirdiği Yeni Maraş Vizyon Projesi'nin hazır olduğunu duyurdu. Üstel, "Yeni Maraş Projesi, Gazimağusa'nın çehresini değiştirecek" ifadelerini kullanarak, kentin denizle yeniden buluşturulacağını ve bölgenin güçlü turizm merkezlerinden biri haline getirileceğini belirtti. Ücretsiz üniversite ve şartsız bedelli askerlik projelerinin ardından yeni bir yatırım hamlesine hazırlandıklarını açıklayan Üstel, "Bugün ilk sinyalini verdiğim Yeni Maraş Vizyon Projemiz hazır. Ücretsiz üniversite ve şartsız bedelli askerlik projelerimizin ardından ülkemiz için hazırladığımız en büyük yapısal proje olan Yeni Maraş Vizyon Projesi'nin ayrıntılarını çok kısa bir süre içinde halkımızla paylaşacağız" dedi.

Projenin Gazimağusa'nın ekonomik ve turistik geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Üstel, "Gazimağusa, hasret kaldığı denizle yeniden kucaklaşacak ve bölgemizin en güçlü turizm destinasyonlarından biri haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"KKTC, 50'nci kuruluş yıl dönümüne kendi vizyonuyla hazırlanıyor"

KKTC'nin 2033 yılında kutlanacak 50. kuruluş yıl dönümüne dikkat çeken Üstel, Yeni Maraş Vizyon Projesi'nin Cumhuriyet'in gelecek hedefleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Üstel, "Türk Yüzyılı'nın bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2033'te kutlayacağımız 50. kuruluş yıl dönümüne kendi vizyonuyla hazırlanıyor. Yeni Maraş, bu vizyona yakışan, ezber bozan ve insanımızın hayatına dokunacak dev bir proje olacak. Cumhuriyetimizin 50. yılına yakışan bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yeni Maraş'ın yalnızca Gazimağusa için değil, KKTC'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından da önemli bir proje olacağını ifade eden Üstel, projenin ayrıntılarının yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.

"UBP açıklıyor, onlar kopyalıyor"

Açıklamasında siyasi rakiplerine de göndermede bulunan Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin ortaya koyduğu projelerin başka siyasi çevreler tarafından taklit edildiğini savundu. Üstel, "Açıkladığımız projelere, özellikle de şartsız bedelli askerlik projemize yetişmeye çalışanlar bizi izlemeye devam etsinler. UBP açıklıyor, onlar kopyalıyor" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar hayata geçirilen yatırımların ve yapısal reformların verilen sözlerin yerine getirileceğinin kanıtı olduğunu belirten Üstel, "Bugüne kadar ortaya koyduğumuz eserler, hayata geçirdiğimiz büyük projeler ve gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar, bugün verdiğimiz sözleri de yerine getireceğimizin kanıtıdır. Onlar projelerimizi kopyalamaya, peşimizden gelmeye devam etsinler. Biz de ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Üstel, Yeni Maraş Vizyon Projesi'nin ayrıntılarının kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, "Yeni Maraş vizyonumuzun ayrıntıları için bizi izlemeye devam edin" dedi.

Kaynak: İHA
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