KKTC, BM ve GKRY Liderleri Üçlü Zirvede Buluştu - Son Dakika
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KKTC, BM ve GKRY Liderleri Üçlü Zirvede Buluştu

KKTC, BM ve GKRY Liderleri Üçlü Zirvede Buluştu
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KKTC Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri ve GKRY Lideri Kıbrıs sorununu ele almak için bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldi.

BM, KKTC ve GKRY, düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi. Ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde düzenlenen zirveye KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis katıldı. Saat 10.00'da başlaması planlanan görüşme, Hristodulidis'in geç gelmesi nedeniyle 10.10'de başladı. Guterres'in başkanlığındaki görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile müzakere sürecine ilişkin değerlendirmeler ve güven artırıcı önlemlere yönelik muhtemel adımlar ele alınacak.

Üçlü zirve öncesi Erhürman ve Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren, akşam saatlerinde de ara bölgede düzenlenen akşam yemeğinde iki liderle bir araya gelen Guterres'in üçlü görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres'in heyetinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuellar ile Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne yer alıyor. Görev süresi bu yıl dolacak olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti 16 yıl sonra bir BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC, BM ve GKRY Liderleri Üçlü Zirvede Buluştu - Son Dakika

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