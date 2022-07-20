KKTC Büyükelçiliği çalışanları Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yılında Anıtkabir'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçiliği çalışanları, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fatma Arşehit Soykan ve Kıbrıs gazileri ile büyükelçilik çalışanlarından oluşan heyet, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Soykan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Maslahatgüzar Özkan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs Türk halkını adada yok olmaktan kurtaran Mutlu Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. 1963-1974 yılları arasında Rum-Yunan saldırılarına karşı vermiş olduğu varoluş mücadelesinde maruz kaldığı tüm zorluklara karşı direnen ve sonunda Mutlu Barış Harekatı sayesinde saldırı ve katliamlardan kurtularak güvenliğine kavuşan Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınız ışığında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, egemenliğinden, bağımsızlığından ve tüm meşru haklarından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Kıbrıs Türk halkı, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi ve manevi desteği ile devletine, bağımsızlığına, egemenliğine, özgürlüğüne ve güvenliğine sahip çıkmaya devam edecek ve 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahit ve gazilerimizi minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti adına Kıbrıs Türk halkının refahı ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkına şükranlarımızı sunar, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliriz." - ANKARA