KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi ile Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres KKTC'ye yapacağı ziyaret öncesinde Lefkoşa'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Cuellar, "İyi bir görüşme gerçekleştirdim. Bu öğleden sonra sayın Genel Sekreteri (Antonio Guterres) bekliyoruz. Yarın önce ayrı ayrı görüşmeler yapacağız, ardından akşam yemeğinde ve gece iki liderle birlikte bir araya geleceğiz" dedi.

Guterres'in ziyaretinin Kıbrıs'a olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu belirten Cuellar, "Yıllardır iyi niyet misyonunu sürdürdü. Genel Sekreter olarak görev yaptığı 10 yıl boyunca Kıbrıs meselesiyle yakından ilgilendi. Bu nedenle buraya, yürütülen çabalara destek vermek ve müzakere sürecinin yeniden başlaması ihtimalinde ilerleme sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla geliyor. Ben şu anda sadece liderleri dinliyorum ve Genel Sekreteri Kıbrıs'ta karşılamaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Üçlü zirve yarın akşam

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yarın saat 11.45'te BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi bekleniyor. Erhürman yarın akşam saat 19.00'da ise ara bölgede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Nikos Hristodulidis ile akşam yemeğinde buluşacak.