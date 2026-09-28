KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum tarafı adım atmadı, masadan kaçmayacağını söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda Rum tarafının kendilerinden beklenen adımları atmaması sonrasında çözüm sürecindeki yol haritasında herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine yönelik, "Ben masadan kaçmam, kaçmayacağım. Beş yıllık görev sürem boyunca bu konuyla uğraşacağım. Ancak beş yılın sonuna kalmasını da arzu etmiyorum" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında ABD'nin New York kentindeki temaslarını tamamlamasının ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularını cevapladı. Erhürman, yaklaşık 11 aylık görev sürecinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kendilerinden beklenen adımları atmaması sonrasında bu konudaki yol haritasında herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen 7 güven sağlayıcı önlemde dahi ilerleme sağlanamamasına ve Kıbrıs Rum tarafınca gündeme getirilen 19 farklı öneriye ilişkin konuşan Erhürman, kamuoyunda herhangi bir kafa karışıklığı yaşanmaması için söz konusu 7 önlem önerisinin kendisine ait olmadığının altını çizdi. Erhürman, "Bu 7 öneri benim önerim değil. Bunun özellikle altını çiziyorum. Benim önerilerim olsaydı karşı tarafın bunları sonuna kadar reddetme hakkı var. Elbette şu anda da Genel Sekreter'in önerilerini reddetme hakkı var. Değişen şey şu; reddedilen şeyler artık Genel Sekreter'in önerisi haline gelmiş olan şeyler" dedi.

Kendisinin ortaya koyduğu önerilerin söz konusu 7 maddeden daha kapsamlı olduğunu belirten Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin ilerleme sağlanmasının mümkün olduğunu düşündüğü başlıkları belirleyerek, bu 7 maddeyi ortaya koyduğunu ifade etti. BM Genel Sekreteri'nin önerilerinin de reddedilebileceğini belirten Erhürman, "Ancak bilinmesi gereken, Tufan Erhürman'ın önerilerinin bu 7 maddeden çok daha fazla olduğudur. Genel Sekreter, kendince mümkün olanı belirlemek amacıyla bu 7 başlığı sıraladı. Bundan sonra bunların reddedilmesi veya masadan kaldırılması Genel Sekreter'in değerlendireceği bir konudur" dedi.

"Ben masadan kaçmam, kaçmayacağım"

Bundan sonraki yol haritasına ilişkin de konuşan Erhürman, görüşme masasından ayrılmayacağını ve görev süresi boyunca çözüm yönündeki çabasını sürdüreceğini vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı, "Ben masadan kaçmam, kaçmayacağım. Beş yıllık görev sürem boyunca bu konuyla uğraşacağım. Ancak beş yılın sonuna kalmamasını da arzu ederim. Bunun için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununda sonuç alınmasının tek taraflı adımlarla mümkün olmadığını ifade eden Erhürman, buna karşın temaslarını yalnızca Kıbrıs Rum liderliğiyle sınırlı tutmayacağını söyledi. Erhürman, "Bunlar tek taraflı olarak yapabileceğim şeyler değil. Ancak tek taraflı yapamayacağım konuları yalnızca muhatabımla konuşmuyorum. Dünyada kiminle temas kurabiliyorsam herkese bunları aktarıyorum ve bundan daha da yoğun biçimde aktarmaya devam edeceğim" dedi.

KKTC ile GKRY arasındaki mevcut temasları değerlendiren Erhürman, "Seçim döneminde de söylemiştik; bir masa var. Şu andaki masa bana göre müzakere masası değil, görüşme masası. Bir de masanın dışında bir dünya var" ifadelerini kullandı.

Görüşmeler sürerken KKTC'nin uluslararası temaslarının da devam edeceğini vurgulayan Erhürman, şu şekilde konuştu:

"Görüşmeler devam ediyor diye başka hiçbir iş yapılamayacağı gibi bir durum yok. Yürürken sakız çiğnemeyi becerebiliriz. Dolayısıyla bu görüşmeler devam edecek. Bu arada biz dünyayla irtibatımıza, irtibat kurma çabamıza da devam edeceğiz."