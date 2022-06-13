Çavuşoğlu: 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem KKTC'nin haklarını savunmaya devam edecektir'

Kaynak: İHA

Ersin Tatar, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz' dedi - Son Dakika

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