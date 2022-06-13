KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz" dedi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz" dedi

13.06.2022 22:24
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz" dedi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz" dedi - LEFKOŞA

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Kaynak: İHA

Ersin Tatar, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz" dedi - Son Dakika
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