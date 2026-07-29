KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs Planı Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs Planı Açıklaması

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Tufan Erhürman, Kıbrıs'ta yeni bir plan olmadığını ve basında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son günlerde bazı yabancı basın organlarında yer alan ve kamuoyunda "Kıbrıs planı" olarak adlandırılan iddialara ilişkin, "Önümüzde bir plan yok. Yazılı hiçbir metin, plan yok. Bir takım fikirler konuşuldu ancak bunlar kamuoyuna yansıtıldığı gibi hazırlanmış bir plan değildir. Toprak ve garantiler gibi geri döndürülemez konularda yazılanların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, son günlerde bazı yabancı basın organlarında yer alan Kıbrıs'ta yeni bir çözüm planı hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Erhürman, görüşmelerde herhangi bir tavizin gündeme gelmediğini belirterek, yazılı bir plan bulunmadığını, basına yansıyan toprak ve garantilerle ilgili iddiaların ise "geçiş döneminin mantığına aykırı" olduğunu söyledi.

"Toplantılarda taviz konuşulmadı"

Guterres'in "liderlerin bazı tavizler vermesi gerektiği" yönündeki açıklamasını ve son dönemde basına yansıyan çözüm planı iddialarının hatırlatılması üzerine konuşan Erhürman, Genel Sekreter'in açıklamalarındaki taviz vurgusunun günlük konularla ilgili olduğunu belirtti. Erhürman, "Bu toplantılar dizisi içerisinde bu anlamda bir taviz hiç konuşulmadı. Genel Sekreter'in kastettiği, örneğin bir geçiş noktası üzerinde anlaşılacaksa tarafların kendi pozisyonlarından bir miktar hareket etmesi gibi hususlardır. Onun dışında hep konuşulan büyük meseleler bu toplantılar dizisinin hiçbir yerinde yer almadı" dedi.

Genel Sekreter'in Kıbrıs ziyaretinin amacının çözümün esasına ilişkin konuları müzakere etmek değil, somut bir yol haritası oluşturmak olduğunu ifade eden Erhürman, "Genel Sekreter buraya somut bir yol haritası çıkarmak için geldi ve bunu yaptı. Usule ilişkin konularda sonuç almak için geldi, esasa dair konulara girmedi" ifadelerini kullandı.

"Yazılı plan yok, bazı fikirler konuşuldu"

Son günlerde basına yansıyan ve "Kıbrıs planı" olarak adlandırılan çözüm planı iddialarına da değinen Erhürman, önlerinde herhangi bir yazılı plan bulunmadığını vurguladı. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın da bunu açıkladığını hatırlatan Erhürman, "Önümüzde bir plan yok. Yazılı hiçbir metin, plan falan yok. Bir takım fikirler konuşuldu ancak bunlar kamuoyuna yansıtıldığı gibi hazırlanmış bir plan değildir" diye konuştu.

"Toprak ve garantilerle ilgili iddiaların gerçekle ilgisi yok"

Basında yer alan geçiş döneminde toprak verilmesi veya garantiler konusunda adım atılacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Erhürman, bunların geçiş sürecinin mantığıyla bağdaşmadığını söyledi.

Geçiş döneminde geri döndürülemez adımların atılamayacağını ifade eden Erhürman, "Geçiş döneminin başında toprak verilir, ardından referandumda karşı taraf 'hayır' derse ne olacak? Hayır demenin ödülü olarak toprak mı almış olacak? Aynı durum garantiler için de geçerlidir. Referandum sonucu ne olacağı belli değilken geri döndürülemeyecek adımlar atılamaz. Bu, geçiş döneminin mantığına uygun değildir" dedi.

Erhürman, kamuoyunda yer alan haberlerin bazı fikir tartışmalarından hareketle hazırlandığını ancak bunların çözüm planı olarak sunulmasının doğru olmadığını belirterek, "Yazılanların hepsi yalandır demiyorum. Ortada bazı fikirler var ancak bunlar kamuoyuna yansıtıldığı şekliyle hazırlanmış bir plan değildir. Toprak ve garantiler gibi geri döndürülemez konularda yazılanların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs Planı Açıklaması - Son Dakika

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