KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erzurum\'u ziyaret etti ve teşekkür etti

Geçtiğimiz hafta kısa sürede olsa Erzurum'un tarihi ve turistlik mekanlarını ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Erzurum'a teşekkür geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars ile Ardahan programları öncesi ve sonrası Erzurum havaalanını kullanmıştı. Dönüş yolculuğu öncesi Erzurum'un tarihi mekanlarını gezen ve bilgi alan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum gezisine dair şunları söyledi, " Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresini yaptığı tarihi binada o günlerde nelerin yaşandığını yerinde Sayın Vali Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Mehmet Sekmen'den öğrenme fırsatı buldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında Erzurum Kongre Binası'nda çekildiği dört fotoğraf karesini de paylaştı. - ERZURUM