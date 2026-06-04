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KKTC'de Birlik Vurgusu

KKTC\'de Birlik Vurgusu
04.06.2026 13:46
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Öztürkler, KKTC'nin Türk kimliğini ve Türkiye ile bağlarını ön planda tutarak ödül törenine katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Biz, biriz, birlikteyiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Türklüğümüzü, bayraklarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizlerle birlikte dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başarı Ödülleri 2026" programı kapsamında başarılı akademik ve idari personele ödülleri verildi.

Törene katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, üniversitenin vermiş olduğu diplomanın değerinin mezun ettiği öğrencilerin kalitesi ve uluslararası anlamdaki geçerliliği ile eş değer olduğunu söyledi.

Akademik çalışmalar ve yayınların önemini vurgulayan Öztürkler, İnönü Üniversitesini vizyonu dolayısıyla tebrik etti.

"Türkiye Cumhuriyeti, bizim ana vatanımızdır." diyen Öztürkler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, hiçbir zaman değişmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları vardır. Bunu her zaman bilmek gerekir. 1950'lerde, 1960'larda, 1970 yıllarında Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar çekti ve Kıbrıslılar, Türklüğünü devam ettirmek için, manevi değerleri devam ettirmek için, topraklarına sahip çıkmak için asla taviz vermedi. 1974 yılında Mehmetçik ile Mücahit'in destansı mücadelesi olmuştur. Bizler, sizlerle birlikte o mücadeleyi vererek bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımızı hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızı onurla, gururla, mutlulukla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Rum lider, sürekli ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünden vazgeçmesi gerektiğini, Türk askerinin adadan çekilmesi gerektiğini söyler. Ona inatla ve kararlılıkla, ne ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askerinin varlığı tartışma konusu değildir. Biz, biriz, birlikteyiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Türklüğümüzü, bayraklarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizlerle birlikte dalgalandırmaya devam edeceğiz."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da araştırma üniversitesi olma yolunda kendilerine hedef koyduklarını söyledi.

Akpolat, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'e plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından bilim, öğrenci, idari personel, öğrenci toplulukları ve kalite ile akreditasyon ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Malatya, Kıbrıs, Kültür, Eğitim, Son Dakika

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