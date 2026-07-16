KKTC\'de Gemi Trafik Hizmeti Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını belirterek, deniz yetki alanlarında gemi trafiğinin etkin şekilde izleneceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GTH Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, KKTC'de kurulumu tamamlanan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'nin hizmete alınması için son hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Projenin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını vurgulayan Uraloğlu, "Projede inşaat çalışmalarını, donanım kurulumlarını ve yazılım entegrasyon süreçlerini tamamladık. 20 Temmuz'da sistemi hizmete alarak, KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.

"KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz"

Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğinin daha da güçleneceğini ifade eden Uraloğlu, "Proje ile mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız" dedi.

"Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarımızı tamamladık"

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizde de uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdik. Tüm hazırlık süreçlerini tamamladık ve sistemi 20 Temmuz'da hizmete alıyoruz" dedi.

Bilgiler anlık olarak GTH merkezlerine aktarılacak

Trafik gözetleme istasyonlarının sistemin ana bileşenleri arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, "Radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS sistemleri ve diğer sensörler sayesinde 24 saat kesintisiz izleme gerçekleştireceğiz. Gemi trafik hizmetleri kapsamındaki herhangi bir gemi anında tespit edilecek ve elde edilen veriler eş zamanlı olarak hem KKTC'deki merkeze hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne aktarılacak. Trafik gözetleme istasyonlarımızdaki en önemli unsur olan radarlarımız ise ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olan SERDAR 7M radarlardır" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı aktivitelerin izlenmesine ve deniz emniyetine katkı sağlayacak

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrolü, yasa dışı aktivitelerin izlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgili kurumların bilgilendirilmesi ile meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi birçok işlemi bu sistem sayesinde gerçekleştireceğiz" dedi. - ANKARA