Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye ile yürütülen 20 aylık ortak çalışma sonucunda tapu ve kadastro hizmetleri dijital ortama taşınıyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel projeye ilişkin, "Perşembe sabahı tüm tapu kaza amirliklerimizde yeni sistem üzerinden hizmet vermeye başlıyoruz" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, tapu ve kadastro hizmetlerinde dijital dönüşüme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın desteği ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen projenin Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, KKTC İçişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Dairesi'nin ortak çalışmasıyla tamamlandığını belirten Üstel, tapu kayıtlarının tutulmasından vatandaşların hizmetlere erişimine kadar bütün süreçlerin yeniden ele alındığını kaydetti. KKTC'nin mevzuatına ve idari yapısına uygun olarak geliştirilen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nin (TAKBİS) hizmete alınacağını açıklayan Üstel, tüm tapu kaza amirliklerinde işlemlerin aynı standartlarda yürütüleceğini, mülkiyet kayıtlarının dijital ortamda güvenli şekilde yönetileceğini ve kurumsal denetimin güçlendirileceğini ifade etti. Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) ile taşınmazların tapu kayıtları ve harita üzerindeki konumlarının aynı sistemde bir araya getirileceğini belirten Üstel, Parsel Sorgu Sistemi sayesinde vatandaşların taşınmazlarının konumunu dijital ortamda görüntüleyebileceğini bildirdi. "WebTapu" sistemi ile vatandaşların tapu hizmetlerine dijital erişiminin kolaylaştırılacağını aktaran Üstel, yabancıların KKTC'de taşınmaz edinimine ilişkin kayıt süreçlerinin de dijital ortama taşınacağını kaydetti. Üstel, "Your Key KKTC" portalı üzerinden taşınmaz edinimine ilişkin mevzuat ve işlemler hakkında altı dilde bilgilendirme yapılacağını, taşınmaz hareketleri ile mülkiyet verilerinin analiz edilerek ülkenin ihtiyaçlarına uygun politikalar geliştirileceğini belirtti.

"Perşembe sabahı yeni sistem üzerinden hizmet vermeye başlıyoruz"

Yeni sisteme geçiş çalışmaları nedeniyle gelecek salı ve çarşamba günleri tapu kaza amirliklerinde işlem yapılamayacağını duyuran Üstel, "Perşembe sabahı tüm tapu kaza amirliklerimizde yeni sistem üzerinden hizmet vermeye başlıyoruz" dedi.

Teknik ekiplerin 7 gün 24 saat görev yapacağını belirten Üstel, Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin 31 Aralık 2026'ya kadar KKTC'deki tüm tapu kaza amirliklerinde görev alarak, çalışanlara yerinde destek vereceğini açıkladı.

"Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşliğin yeni bir eseri"

Yaklaşık 20 ay süren çalışmalar kapsamında Türkiye ile KKTC arasında teknoloji transferinin yanı sıra bilgi, tecrübe ve kurumsal birikim paylaşımının gerçekleştirildiğini belirten Üstel, projenin KKTC'nin kendi verilerini yönetme ve teknik altyapısını geliştirme kapasitesini güçlendireceğini vurguladı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projeye katkı sağlayan tüm kurum ve personele teşekkür eden Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin kalıcı bir eserini daha halkımızın hizmetine sunuyoruz. 20 ay önce bir hedef vardı. Bugün ortak bir eser var. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.