KKTC'den AB'ye Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'den AB'ye Sert Tepki

13.07.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yeni Kıbrıs temsilcisini rızasız atamasını kabul etmediklerini belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun sözde "Kıbrıs özel temsilcisi" olarak atanmasına sert tepki gösterdi. Bakanlık, atamanın Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan yapıldığını belirterek, Avrupa Birliği'nin taraflı adımlarının "yok hükmünde" kabul edileceğini ve hükümet tarafından muhatap alınmayacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavsiyesiyle sözde "Kıbrıs özel temsilcisi" olarak atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Avrupa Komisyonu tarafından GKRY'nin tavsiyesiyle tek taraflı ve gayrıyasal şekilde gerçekleştirilen atamanın Kıbrıs Türk halkı açısından asla kabul edilemeyeceği vurgulanarak "Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak yapılan bu atama provokatif bir adım olup Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusuna dair taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir" denildi. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve çıkarlarını göz ardı ederek tek taraflı şekilde üyeliğe kabul ettiği hatırlatılarak, bu süreçle birlikte AB'nin Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığını ve inandırıcılığını tamamen yitirdiği ifade edildi. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin adadaki hassas siyasi dengeleri hiçe sayan yaklaşımını yeni bir temsilci atayarak sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada, iki taraf arasında ortak bir zeminin bulunmadığı bir dönemde, önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği algısı oluşturulan gayriresmi toplantı öncesinde suni bir süreç oluşturmaya çalışıldığı savunularak, "AB'nin GKRY ile hareket ederek Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya ve bir oldubitti oluşturmaya yönelik girişimleri sonuçsuz kalmaya mahkumdur" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin tükenmiş bir modeli yeniden canlandırmaya yönelik yaklaşımının bugüne kadar tüm çözüm girişimlerini reddeden Rum tarafının statükoyu sürdürme siyasetine hizmet ettiğini belirterek, Kıbrıs meselesinde gerçekçi ve kalıcı bir anlaşmanın ancak adadaki iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliği temelinde mümkün olacağını vurguladı. Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda inandırıcılığını ve sürece katkı koyma konusundaki samimiyetini gösterebilmesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasının sonunda ise, "Egemen eşitliğimiz ve halkımızın eşit uluslararası statüsünü tanımaktan imtina ettiği ve halkımızın iradesini hiçe saymaya devam ettiği sürece, Avrupa Birliği tarafından atılan taraflı adımlar Kıbrıs Türk Halkı tarafından yok hükmünde kabul edilecek ve Hükümetimizce muhatap alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'den AB'ye Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:07:23. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'den AB'ye Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.