KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan çağrı: "Artık Kıbrıs Türk halkının haklarını tanıma zamanı"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere seslenerek KKTC'nin teşkilat içerisindeki rolünün güçlendirilmesi ve uluslararası alandaki yerinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Ertuğruloğlu, "Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını tanımasının ve yaşadığımız insanlık dışı ayrımcılığın sona ermesinin artık zamanı gelmiştir" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonların gençleri, sporcuları, sanatçıları ve akademisyenleri uluslararası etkinliklerden dışladığını belirterek bu durumun aşılmasında Türk devletlerinin dayanışmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Konuşmasına Hazar Denizi'ndeki tatbikatta şehit olan Kazakistan askerleri için başsağlığı dileyerek başlayan Ertuğruloğlu, "Kazak kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum" dedi.

"Türk dünyasıyla bütünleşmeye devam ediyoruz"

KKTC'nin Kasım 2022'de Semerkant Zirvesi'nde TDT'ye gözlemci üye olarak katıldığını hatırlatan Ertuğruloğlu, "TÜRKPA, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, TÜRKSOY, Türk-Ay, Aksakallar Konseyi ve Türk Akademisi başta olmak üzere TDT işbirliği kuruluşları ile aktif biçimde bütünleşmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. KKTC'nin Aksakallar Konseyi toplantılarına düzenli katılım sağladığını belirten Ertuğruloğlu, Mayıs 2025'te tüm üye devletlerin katılımıyla Konseyin 17. Toplantısı'na ev sahipliği yapıldığını hatırlattı. Ertuğruloğlu, Türk Üniversiteler Birliği'nin Ekim 2025'te Taşkent'te gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda KKTC'deki 7 üniversitenin üyelik başvurularının kabul edildiğini, 4 üniversitenin daha üyelik sürecinin tamamlanmasının beklendiğini kaydetti. KKTC'nin Türk Akademisi faaliyetlerine de düzenli olarak katıldığını belirten Ertuğruloğlu, Ekim 2026'da Lefkoşa'da "Türk Dünyası Ekonomileri Raporu 2025" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapılmasının planlandığını söyledi.

"TDT üyesi devletlerin dayanışması hayati önem taşıyor"

KKTC'nin TDT bünyesindeki görünürlüğünün artırılmasının bütün Türk dünyasına katkı sağlayacağını belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonlara dikkat çekti. Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ilerletme yönündeki çabalarımız açısından TDT üyesi devletlerin dayanışması hayati önem taşımaktadır" dedi. Kardeş Türk devletlerine çağrıda bulunan Ertuğruloğlu, KKTC'nin TDT içerisindeki rolünün güçlendirilmesine ve uluslararası alandaki yerinin desteklenmesine katkı beklediklerini ifade etti. Ertuğruloğlu, ekonomik ve ticari işbirliğinden kültür, eğitim ve turizme kadar her alanda Türk devletleriyle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

"İki ayrı devlet"

Kıbrıs Türk tarafının 2021 yılında federasyon modeline ilişkin mutabakatını resmen geri çektiğini hatırlatan Ertuğruloğlu, iki mevcut devlet arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yeni bir müzakere zemini oluşturulmasını savunduklarını belirtti. Ertuğruloğlu, "Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak, iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde inşa edilecek bir çözüme bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Ertuğruloğlu, "Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını tanımasının ve yaşadığımız insanlık dışı ayrımcılığın sona ermesinin artık zamanı gelmiştir" dedi.

Türk devletlerine Lefkoşa daveti

Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğe vurgu yapan Ertuğruloğlu, 30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'ne katılım için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. TDT Genel Sekreteri ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarını KKTC'ye davet eden Ertuğruloğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı tarafından KKTC'de düzenlenecek bir etkinlikte sizleri ağırlamaktan büyük onur duyacağız" dedi.