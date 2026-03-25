KKTC ile Türkiye Arasında Güçlü İşbirliği
KKTC ile Türkiye Arasında Güçlü İşbirliği

25.03.2026 20:32
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Hulusi Akar ile görüşerek egemen eşitlik vurgusu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile görüştü.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC'de temaslarına devam ediyor. Akar ve beraberindeki heyet, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede egemen eşit iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye'nin sarsılmaz desteği vurgulanarak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

"Ulusal mücadelemizin her aşamasında anavatan Türkiye'yi hep yanımızda gördük, hissettik"

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs politikasında egemen eşitliğin önemine işaret ederek, "KKTC'ye sonsuza kadar sahip çıkmamız gerekir" ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, "Ulusal mücadelemizin her aşamasında anavatan Türkiye'yi hep yanımızda gördük, hissettik. Bu hep böyle devam edecektir. Egemen eşitliğimizden asla vazgeçmememiz gerek. Ortaklığı daha önce denedik, sistem çalışmadı. Rumlar bozdu, azınlık olarak muamele gördük" dedi.

Rum yönetiminin çözümün tek anahtarını Türk askerinin adadan çıkması olarak gördüğünü belirten Ertuğruloğlu, böyle bir zihniyetle mücadele ettiklerini ifade etti. "Rum liderliği köhne hayallerden uyanmalı" diyen Ertuğruloğlu, "Rum liderliği çözümün anahtarının Türk askerinin çekilmesinde değil, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine saygı duymaktan geçtiğini kabul etmelidir" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için yapılması gereken her ne varsa yapıyoruz"

Akar ise yaptığı açıklamada, "Kıbrıs milli davamızdır" diyerek, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Akar, "Uluslararası platformlarda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) ve Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) tüm platformlarda tam birlik, tam beraberlik içerisindeyiz. Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için yapılması gereken her ne varsa yapıyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
