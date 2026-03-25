KKTC ile Türkiye Arasında Güçlü İşbirliği

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC'de temaslarına devam ediyor. Akar ve beraberindeki heyet, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede egemen eşit iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye'nin sarsılmaz desteği vurgulanarak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs politikasında egemen eşitliğin önemine işaret ederek, "KKTC'ye sonsuza kadar sahip çıkmamız gerekir" ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, "Ulusal mücadelemizin her aşamasında anavatan Türkiye'yi hep yanımızda gördük, hissettik. Bu hep böyle devam edecektir. Egemen eşitliğimizden asla vazgeçmememiz gerek. Ortaklığı daha önce denedik, sistem çalışmadı. Rumlar bozdu, azınlık olarak muamele gördük" dedi.

Rum yönetiminin çözümün tek anahtarını Türk askerinin adadan çıkması olarak gördüğünü belirten Ertuğruloğlu, böyle bir zihniyetle mücadele ettiklerini ifade etti. "Rum liderliği köhne hayallerden uyanmalı" diyen Ertuğruloğlu, "Rum liderliği çözümün anahtarının Türk askerinin çekilmesinde değil, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine saygı duymaktan geçtiğini kabul etmelidir" ifadelerini kullandı.

Akar ise yaptığı açıklamada, "Kıbrıs milli davamızdır" diyerek, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Akar, "Uluslararası platformlarda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) ve Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) tüm platformlarda tam birlik, tam beraberlik içerisindeyiz. Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için yapılması gereken her ne varsa yapıyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA