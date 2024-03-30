Kocaeli seçimlere hazırlanıyor
KOCAELİ - Kocaeli'de yarın gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimi için okullarda hazırlıklar son sürat devam ediyor.
Tüm Türkiye'de yarın gerçekleşecek Mahalleli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Kocaeli'de de okullarda seçim hazırlıkları sürüyor. Seçim öncesinde sandıklar ve kabinler sınıfa yerleştirilerek düzen oluşturuldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Kocaeli'de 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 515 bin 277 kişi oy kullanacak. Seçmenler; büyükşehir belediye başkanı ile 12 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. YSK'nın kararıyla 31 Mart yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri de belirlendi. 32 doğu ilinde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında belirlenirken diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.
"Bütün hazırlıklarımız devam ediyor"
İzmit İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Mustafa Özdemir, "Okulumuzda sandık başkanı olarak görev yapmaktayım. 31 mart seçimleri için sandıklarımızı, kabinlerimizi düzenliyoruz. Bütün hazırlıklarımız devam ediyor. Yarın seçim saatinde hazır şekilde seçmenlerimizi bekliyor olacağız. Tüm halkımıza şimdiden hayırlı olsun. İlimiz genelinde YSK'nin belirlediğine göre seçim 08.00'da başlıyor, 17.00'da sona erecektir.
Son Dakika › Politika › Kocaeli'de Seçimlere Hazırlık Devam Ediyor - Son Dakika
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah saat 08.00'den itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının çevresi dahil olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar arasında YSK binası çevresi, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları bulunuyor.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Altınok, yürüyüşte Çubuklulardan destek isteyerek, ilçenin ulaşım sorununu çözeceklerini ve emeklilere ulaşımın sınırsız olacağını söyledi. Altınok'un yanında AK Parti ve MHP ilçe başkanları da yer aldı.
Yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı. Bir araç kaplama ve dijital baskı işletmesinde çalışan Mert Ozan Yılmaz, çalışmaların hala devam ettiğini belirtti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Eylemciler, İsrail'in işgal politikalarını eleştirerek, adalet talep etti ve İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullandığını vurguladı. Gösteriye yoğun katılım sağlanırken, yağışlı havaya rağmen protesto yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kızılcahamam mitinginde yaptığı konuşmada, seçimin Cumhur İttifakı ile rekabet halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Ankara'nın hızlanması gerektiğini vurguladı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 18.00 itibariyle seçim yasakları başlarken, Aydın seçim sessizliğine büründü. Atatürk Kent Meydanı'nda çadır kurup, stant açan partiler ise seçim çadırlarını topladı. Seçimlere saatler kala tüm afiş ve seçim otobüsleri kaldırılırken, meydan da normale döndü.
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