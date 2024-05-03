Koçarlı Belediyesi Meclisi, Birlik Üyeliklerinden Çıkma Kararı Aldı

Politika

Koçarlı Belediyesi yeni dönem Meclisi 2. Oturumunu Belediye Başkanı Özgür Arıcı başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis toplantısına Başkan Özgür Arıcı'nın önerileri doğrultusunda belediyede gider kalemine neden olacak çeşitli birlik üyeliklerinden çıkılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri eksiksiz katılırken, oturuma basın mensuplarının ilgisi de yoğun oldu. Zabıt özetinin okunmasının ardından şeffaflık adına bundan sonra yapılacak tüm oturumların sesli ve görüntülü olarak kayda alınması oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda Belediye bünyesinde mezarlıklar müdürlüğü kurulmasına, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Enerji Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği gibi birlik üyeliklerinden çıkılmasına oy çokluğu ile karar verildi. - AYDIN