Kolombiya'da halk sandık başına gitti

Kolombiya'da devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimleri için halk sandık başına gitti.

Kolombiya'da 39 milyondan fazla seçmen bugün yapılan seçimlerde oy kullanarak önümüzdeki 4 yıllık dönem için devlet başkanı ve başkan yardımcısını seçecek. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 16.00'da sona erecek. Kolombiya Cumhuriyeti yasalarına göre seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy alan aday, seçimi kazanarak devlet başkanı olacak. Ancak hiçbir adayın oyu yüzde 50'nin üzerine ulaşmazsa en çok oyu alan ilk iki adayın yarışacağı ikinci tur seçimlere gidilecek. Bugün yapılacak olan seçime 8 ayrı başkan adayı katılırken, yapılan anketler hiçbir adayın ilk turda seçilmek için yeterli oyu alamayacağını ve seçimlerin ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Seçime Tarihsel Pakt adlı sol ittifakın adayı olarak katılan ekonomist Gustavo Petro, ilk turun favorisi olarak görülüyor. Eski bir gerilla savaşçısı olması sebebiyle bazılarını tedirgin eden Gustavo Petro'nun yapılan anketlere göre, ilk turda oyların yüzde 40'ına sahip olacağı tahmin ediliyor. Kazanması halinde ülkede solu ilk kez iktidara getirecek olan Petro, 2018 yılında yapılan bir önceki başkanlık seçimlerinde de aday olmuş, ancak ikinci turda şu anda Kolombiya Devlet Başkanı olan Ivan Duque tarafından mağlup edilmişti.

Bir diğer başkan adayı Frederico Gutierrez, seçimlere merkez sağ partilerin Kolombiya İçin Ekip adlı ittifakının adayı olarak katılıyor. Ülkenin 2'inci büyük şehri Medellin'in eski belediye başkanı olan Gutierrez'in anketlere göre seçimde yaklaşık yüzde 27'lik oy oranına sahip olması bekleniyor.

Seçimde dikkat çeken bir diğer aday ise 76 yaşındaki inşaat mühendisi ve Bucaramanga şehrinin eski Belediye Başkanı olan Rodolfo Hernandez Suarez. Bazı çevreler tarafından "Kolombiyalı Trump" olarak tanımlanan Suarez, 100 milyon dolarlık servete sahip. Ülkede yapılan anketler Suarez'in yüzde 20'lik oya sahip olacağını gösterse de kendisine verilen desteğin her geçen gün artması sebebiyle ikinci tura kalma ihtimali bulunan adaylar arasında yer alıyor.

Kolombiya'da bugün yapılacak seçimlerde salt çoğunluğu kazanan çıkmaması halinde en yüksek oyu alan iki aday, 19 Haziran tarihinde yapılacak ikinci tur seçimlerde yeniden yarışacak. Seçimlerde sandıkların kapanmasından 2 saat sonra ilk sonuçların açıklanması bekleniyor. - BOGOTA