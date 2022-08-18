Merkezi Botsvana'nın başkenti Gaborone'de bulunan SADC, 1992'de Namibya'da 9 Güney Afrika ülkesinin aralarında güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğini sağlamak için bir araya gelmesiyle kuruldu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Namibya, Kongo, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun yeni dönem başkanı seçildi - Son Dakika

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