Konya Büyükşehir'den Çeltik'e 21,7 kilometre daha mahalle yolu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir'den Çeltik'e 21,7 kilometre daha mahalle yolu

06.09.2022 11:40
Konya Büyükşehir'den Çeltik'e 21,7 kilometre daha mahalle yolu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarının standardını yükseltmek için yoğun şekilde mesaiye yaptıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarının standardını yükseltmek için yoğun şekilde mesaiye yaptıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ve sorumluluğunda bulunan ilçelere bağlı mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılı yatırım programı çerçevede Konya genelindeki mahalle yollarının kalitesini yükselterek ilçelerde yaşayan vatandaşların yol güvenliğini ve konforunu artırdıklarını söyledi. Coğrafi konumu itibariyle çok geniş bir alana sahip Konya'nın mahalle yollarında sadece bu yıl 596 kilometre çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hep birlikte şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. Bu çerçevede Çeltik'te yürüttüğümüz toplamda 21,7 kilometre uzunluğa sahip; Merkez Çevre Yol Kavşağı, Aydınlı Mahalle Yolu ve Çeltik Merkez ile Yukarı Ali Çomak Mahalle yollarını biterek ilçemize kazandırdık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin tamamladığı bu yollarla birlikte 2022 yılı içerisinde Çeltik'e kazandırdığı mahalle yollarının maliyeti yaklaşık 20 milyon lirayı buluyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya Büyükşehir'den Çeltik'e 21,7 kilometre daha mahalle yolu - Son Dakika

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