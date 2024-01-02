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Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart Proje Destek Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart Proje Destek Programı Başvuruları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, gençler için hazırlanan Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvurularının başladığını duyurdu. Başkan Uğur İbrahim Altay, gençlerin fikirlerine değer verdiklerini ve projelerini gerçekleştirmeleri için destek sağladıklarını belirtti. Program kapsamında kültür ve sanat, sağlıklı yaşam ve spor, teknoloji ve sosyal medya, çevre ve sıfır atık, gönüllülük ve kişisel gelişim başlıklarında projeler desteklenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart Proje Destek Programı Başvuruları Başladı
02.01.2024 - 12:08,
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençler için hazırlanan Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençler için yapılacak tüm çalışmaları gençlerle birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışında gençlerin yerinin hep ayrı olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bu zamana kadar aldığımız tüm kararlarda gençlerimizin fikirlerini aldık ve öğrenci şehri Konya'mızın gelişiminde bu fikirlere yer verdik. Her yıl gelenek haline getirdiğimiz Genç Kültür Kart Proje Destek Programımız ile şimdiye kadar sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan toplamda 18 gençlik grubu ve 51 öğrenci topluluğuna, projelerini gerçekleştirmeleri için destek sağladık" dedi.

Başkan Altay, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvurularının başladığını hatırlatarak, "Şimdi yeni proje destek çağrımızın başladığının müjdesini vermek istiyorum. Kültür ve Sanat, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Teknoloji ve Sosyal Medya, Çevre ve Sıfır Atık, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim, başlıklarında geliştireceğiniz projelerinize destek sağlayacağız. Detaylı bilgi için www.genckultur.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm genç arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart Proje Destek Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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