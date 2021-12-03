Konya Büyükşehir'in alternatif cadde çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Meram ilçesinde bulunan Taşköprü ile Çeçenistan köprüsü arasında yer alan tren yolu güzergahında yol genişletme çalışması başlattıklarını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, alternatif caddeler oluşturmak için şehir genelinde yatırımlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ilçesindeki Taşköprü ve Çeçenistan köprüsü arasında yer alan tren yolu güzergahında önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bölgede başlattıkları yol genişletme çalışması kapsamında kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Tren yolu hattında yol genişletme çalışmalarına başladık. Bölgemize alternatif ulaşım güzergahı kazandırarak güvenli trafik akışını ve yol standardını artırmayı hedefliyoruz. Tamamlandığında bölgedeki trafikte önemli bir rahatlama olacak" dedi. - KONYA