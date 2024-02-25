Konya\'da Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı\'nın Alt Geçiti Hizmete Açıldı

Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımında sona gelinen bir köprülü kavşağın daha alt geçit kısmının hizmete açıldığını duyurdu.

Konya merkezde 1,5 milyar lira maliyetle devam eden 4 köprülü kavşaktan biri olan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı'nın alt geçit kısmında TOGG ile bir sürüş yapan Başkan Altay; ışıl ışıl, pırıl pırıl Konya'ya yakışır bir köprülü kavşağı daha hayata geçirdiklerini söyledi. Köprülü kavşağın bölge için toplu ulaşım açısından önemine değinen Başkan Altay, "Alttan geçişe açtığımız Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı, yeni yapacağımız raylı sistem hattı üstünden geçeceği için toplu ulaşım açısından da önemli bir köprülü kavşak oldu. İnşallah Mart sonunda üst yapısıyla, sinyalizasyonuyla, çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlayarak tamamen hizmete açılmış olacak" diye konuştu.

1.5 milyar lira maliyetle 4 köprülü kavşak çalışması yürütüyor

Ayrıca Adliye'den Şehir Hastanesi'ne geçişte yayaların kullanımı için yürüyen merdivenli, engelliler için asansörlü bir yaya üst geçidinin çalışmasını da tamamlamak üzere olduklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: "Bu ikisi birlikte açıldığında Şehir Hastanemize yaya, araç, bisiklet ve tramvay ulaşımı için büyük bir kazanım elde etmiş olacağız. Şu an itibariyle güncel bedelle 1 milyar 550 milyona 4 köprülü kavşağımızın çalışmasını yürütüyorduk. Sedirler Kavşağı'nı açtık, Fırat Caddesi'ni geçen hafta alttan trafiğe açmıştık. Bugün Şehir Hastanesi Önünü açıyoruz. Taş Köprü'deki işlerimiz biraz daha kapsamlı olduğu için inşallah onu da Mart ayı içerisinde en azından alttan trafiğini açmayı ve Nisan ortasında da tamamen tamamlamayı planlıyoruz."

"Şehrimizin ulaşımı altyapısına yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Köprülü kavşağın tramvayın çevre yolundan diğer tarafa geçişi için de büyük bir altyapı desteği sağladığına dikkati çeken Başkan Altay, "Tamamlandığında raylı sistemlerimizle Şehir Hastanesi'ne ve Yeni Sanayi Sitesi'ne Alaaddin'den kesintisiz bir şekilde ulaşmış olacak. Şehir Hastanesi önü Kanal Caddesi Köprülü Kavşağı'nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin ulaşım altyapısına yatırım yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Böylece çevre yolu istikametindeki tüm noktalarında çalışmalarımız kesintisiz devam edecek" şeklinde konuştu. - KONYA