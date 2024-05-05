Konya\'da Sille Mahallesi\'ne Kapalı Otopark ve Meydan Projesi

Politika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sille Mahallesi'ne kazandırılacak olan "Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi" projesinin yapımı devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından, Sille Mahallesi'nde tarihe vefa kapsamında bölgenin tarihi yapısını koruyarak hayata geçirilecek olan "Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi" projesinin yapım çalışmaları devam ediyor. 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan proje, 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet trafo, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4 bin 734 metrekare yeşil alan çalışmasından oluşuyor.

"Sille, Konya'nın cazibe merkezi haline geldi"

Selçuklu Belediyesi'nin binlerce yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve Sille'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek için uzun yıllardır geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İlçemize değer katacak yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çalışma alanımız içerisinde tarihi ve kültürel değerleriyle Sille önemli yer tutuyor. Çünkü Sille bizim gözbebeğimiz ve buradaki turizmin gelişmesi noktasında hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi projesi ile bölgemizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve en güzel şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde Sille, Konya'nın cazibe merkezi haline geldi ve gelmeye devam edecek. Sille başta olmak üzere ilçemizin her noktasında bulunan kültürel ve tarihi mirasımızı yeniden canlandırıp gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KONYA