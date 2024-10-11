Konya'nın Meram İlçesi 2025 Bütçesini Onayladı - Son Dakika
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Politika

Konya'nın Meram İlçesi 2025 Bütçesini Onayladı

Konya\'nın Meram İlçesi 2025 Bütçesini Onayladı

Meram Belediyesi, 2025 yılı bütçesini 4 milyar 280 milyon TL olarak onayladı. Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mali disiplin ile tasarruf tedbirlerinden taviz vermeden yeni yatırım ve hizmetlerin önünü açacaklarını belirtti.

11.10.2024 14:18  Güncelleme: 14:21
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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Meclisi, belediyenin 2025 bütçesini onayladı. 4 milyar 280 milyon TL olarak onaylanan bütçenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Yeni yılda da mali disiplin ve tasarruf tedbirlerinden taviz vermeden, yeni yatırım ve hizmetlerin önünü açacak bir bütçe ile hemşehrilerimizin karşısında olacağız" dedi.

Meram Belediyesinin 2025 yılı bütçesi 4 milyar 280 milyon lira oldu. Meram Belediyesi Meclisinin Ekim ayı meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonrasında kabul edilen bütçe bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artış gösterdi. Bütçede en büyük payı 746 milyon 139 bin lira ile yine Fen İşleri Müdürlüğü alırken onu 492 milyon 484 bin lira ile Mali Hizmetler Müdürlüğü, 475 milyon 170 bin lira ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü takip etti. 2025 yılı bütçesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne 372 milyon 843 bin lira, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ise 266 milyon 657 bin lira ayrıldı.

"Tasarruf tedbirlerinden taviz vermeden ilçeye değer katacak hizmetler üretecek bir bütçe hazırladık"

Mali disiplin sağlamak adına tasarruf tedbirlerinden taviz vermeden maksimum hizmet ve azami verimlilik hedefiyle hareket ettiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu düstur çerçevesinde hazırlanan ve belediye meclisinden onay alan 2025 yılı bütçesinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Mevcut kaynakları daha verimli kullanırken diğer taraftan da yeni kaynaklar üretmek için özveri ve gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kavuş, yeni bütçe ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Hemşehrilerimize, tasarruf tedbirlerinden en küçük taviz vermeden en iyi hizmeti götürme gayretindeyiz. Günü geçmiş borcumuzun olmaması bu noktada bizim elimizi güçlendiriyor. Bu çerçevede en büyük payı, yine asli görevlerimizi layıkıyla yerine getirmemizi sağlayacak alanlara ayırdık. Yeni yıl için güçlü mali yapı oluşturduk. Önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl da yatırım ve hizmetlerde hiçbir aksama yaşanmayacak şekilde bir planlama ortaya koyduk. Göreve başladığımız 2019 yılında 305 milyon olan bütçemizi ilk dönemimizin son senesi 2024'de yaklaşık 3 milyona çıkararak ilçemizin bütçesini 10 kat artırmış olduk. İkinci dönemimizin ilk yılında ise hazırladığımız 4 milyar 280 milyonluk bütçemizi ve gelirlerimizi de aynı hızda artırmak adına özveriyle çalışmaya devam edeceğimizi tüm hemşehrilerimin bilmesini isterim. Yeni bütçemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya'nın Meram İlçesi 2025 Bütçesini Onayladı - Son Dakika

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