Selçuklu'da park bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Selçuklu'da park bakım çalışmaları devam ediyor

18.08.2022 14:38
Selçuklu'da park bakım çalışmaları devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, vatandaşların önemli kullanım alanlarından olan ve özellikle yaz aylarında bolca vakit geçirilen parkların rutin bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, vatandaşların önemli kullanım alanlarından olan ve özellikle yaz aylarında bolca vakit geçirilen parkların rutin bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan parklardaki kamelya ve bankların yenileme ve boyama işlemlerine devam ediyor. İlçenin önemli konfor alanlarından olan ve yaz aylarında yoğun vakit geçirilen parklarda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. İlçede bulunan ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilen parklardaki kamelyalar ve banklar onarıldıktan sonra gerekli boyama işlemlerinin ardından ilk günkü gibi vatandaşların hizmetine sunuluyor. Çalışmalar çerçevesinde ilçede bulunan çeşitli parklarda çalışmalar yapılıyor. Program dahilinde çalışmalarını sürdüren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Muhammed İkbal Parkı'nda sürdürdüğü çalışmalarda 19 adet kamelyanın tamir ve boyama işlemlerini tamamlayacak.

"Parklarımız ilçe sakinlerimizin önemli konfor alanları"

Selçuklu'da parkların ilçe sakinlerinin dinlenme ve vakit geçirmek için önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Belediye olarak her bir sakinimizin yaşam konforunu daha da arttırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda şehir hayatının yorgunluğunu atmaya vesile olan park alanlarımıza bir taraftan yenilerini eklerken diğer taraftan da mevcut parklarımız ve yeşil alanlarımızı yeniliyor ve bakımlarını yapıyoruz. İlçemizde Kelebekler Vadisi Parkı, Sille Baraj Park, Sille Seyir Tepesi gibi tematik parkların yanı sıra mahallelerimizdeki diğer parklarla hemşehrilerimize yaşam ve dinlenme alanları sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Hisarcık, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuklu'da park bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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