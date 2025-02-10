Konya ve Semerkand Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Konya ve Semerkand Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Konya ve Semerkand Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye Özbekistanlı belediyeler, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Semerkand arasında kardeş şehir protokolü imzaladı. Başbakan Uğur İbrahim Altay, bu ilişkiyle kültürel ve ticari bağların güçleneceğini ifade etti.

10.02.2025 15:02  Güncelleme: 15:04
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Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne (TDBB) üye Özbekistanlı belediyeler, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyarette Semerkant Büyükşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen kardeş şehir protokolü imza töreninde konuşan Başkan Altay, Konya ile Semerkant kardeşliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Özbekistan'dan çok kıymetli isimlerini Selçuklu'nun darülmülkünde misafir etmenin kendileri için büyük bir şeref olduğunu söyledi.

"Bu imza ile Konya - Semerkant kardeşliğini belgelemiş olacağız"

Konya ve Semerkant arasındaki kardeş şehir ilişkisinin imza töreninin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, "Özbekistan ve Türkiye son dönemde çok önemli kültürel çalışmalar yürüten iki devlet oldu. Aslında milletlerimiz arasında geçmişe dayanan çok büyük kültür ilişkilerimiz var. Bugün bu imza ile de Konya ile Semerkant kardeşliğini belgelemiş olacağız" dedi.

"Konya'dan insanların Özbekistan ve Semerkant'a gitmesi bu kardeşlik ilişkileriyle daha artacak"

TDBB'de Özbekistanlı belediyelerle çok yoğun bir mesai yürüttüklerini hatırlatan Başkan Altay, "Belediyeler arasındaki ilişkimiz hem kültürel faaliyetler hem de eğitim faaliyetleri olarak devam ediyor. İnşallah bu imzayla birlikte hem Konya ve Semerkant arasındaki kardeşliği belgelemiş olacağız hem de Özbekistan belediyeleriyle Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında daha yoğun çalışmayı arzu ediyoruz. Türkiye'den Özbekistan'a çokça ziyaret var. Kültür dünyamızın önemli isimlerinin türbeleri Özbekistan'da. Konya'dan insanların da Özbekistan ve Semerkant'a gitmesi bu kardeşlik ilişkileriyle daha da artacaktır. Ayrıca şehirlerimiz arasında ticaret ilişkisinin artırılmasını da hedefliyoruz. Kardeş şehirlerimizin arasında Semerkant'ın olması da bizim için çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Semerkant Belediye Başkanı Fazliddin Umarov da Konya ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çok güçlü tarihi bağları olan iki devletin belediyeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini kaydeden Umarov, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Semerkant Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması içeren protokol imzalandı.

Programa; Yuksalish Kurumu Başkanı, Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Yasama Odası Komitesi Başkanı Bobur Bekmurodov, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Temsilcisi Ravshan Sirozhitdinov, Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Yasama Meclisi Milletvekili Zafar Khudaiberdiev ile Özbekistan'dan belediye başkanları katıldı. Özbekistan'dan gelen heyet, ayrıca bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde incelemelerde de bulunacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya ve Semerkand Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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