 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükselmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni sanayi alanında yapılan çalışmaları inceledi ve Konya'nın bir hayalini daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu ifade etti. Yeni sanayi sitesinde 2 bin 690 dükkan ve 134 ticari iş yerinin inşaatı devam ediyor. Başkan Altay, esnafın yeni dükkanlarına taşınmasıyla birlikte Konya'nın rahat bir nefes alacağını belirtti.

Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor
02.01.2024 - 16:41,
Abone Ol

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükselmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yılın ilk mesai gününde Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için Aslım bölgesinde inşaatı süren Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, yeni sanayi alanında hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Konya'nın bir hayalini daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Konya'ya ve esnafımıza yakışır bir iş oldu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte 2 bin 690 dükkan ve 134 ticari iş yerinin inşaatının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "İnşallah inşaatımız tamamlandığında Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nde önceden hak sahipliği belirlenen vatandaşlarımız, kura yöntemine, dükkan büyüklüklerine göre yeni dükkanlarına taşınmış olacak. İnşaatlarımızı 4 etapta yürütüyoruz. 3 etapta fiziki olarak gerçekleşme oranları çok yüksek. Bir etapta da yüzde 40'lara yaklaşmış durumdayız. İnşallah 2024 yılı sonu gelmeden esnafımızı buraya taşımakla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Ekipler yoğun bir şekilde gayret ediyor. Hedefimiz inşallah 2024 yılı sonunda Eski Sanayi'yi ve Karatay Sanayi'yi bu yeni güzel dükkanlara taşıyabilmek. Burada hem esnafımız uzun vadeli iş yeri sahibi oldu hem de fiziki olarak Konya'ya ve esnafımıza yakışır bir iş yeri inşaatını gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum" açıklamalarını yaptı.

"Konya rahat bir nefes alacak"

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasıyla Konya'nın çok rahat bir nefes alacağını kaydeden Başkan Altay, "Mevcut yerde çok yoğun bir kirlilikle uğraşıyoruz. Bir taraftan şehir merkezinde çok yoğun bir trafik oluşuyor. Ayrıca fiziki mekanın zorluğundan dolayı hem gürültü hem de çevre kirliliği oluşturan bir alanı Konya sanayisinin geliştiği yeni bir alanda nezih yerlere taşımış olacağız. Ayrıca içinde çalışan esnafımızın mülkiyet sahibi olacağı bir yöntem oluşturduk. Hem vergi levhası olanlar hem de belli bir süre kalfa olarak başka bir iş yerinde çalışan kalfalarımız 8 yıla varan vadelerle dükkan sahibi olma imkanına kavuşmuş olacak. Yeni sitede Konya'ya yakışır bir halde güzel bir ortam oluştu. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya'nın hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Çevre, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:30:57. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement