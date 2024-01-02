Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükselmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yılın ilk mesai gününde Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için Aslım bölgesinde inşaatı süren Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, yeni sanayi alanında hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Konya'nın bir hayalini daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Konya'ya ve esnafımıza yakışır bir iş oldu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte 2 bin 690 dükkan ve 134 ticari iş yerinin inşaatının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "İnşallah inşaatımız tamamlandığında Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nde önceden hak sahipliği belirlenen vatandaşlarımız, kura yöntemine, dükkan büyüklüklerine göre yeni dükkanlarına taşınmış olacak. İnşaatlarımızı 4 etapta yürütüyoruz. 3 etapta fiziki olarak gerçekleşme oranları çok yüksek. Bir etapta da yüzde 40'lara yaklaşmış durumdayız. İnşallah 2024 yılı sonu gelmeden esnafımızı buraya taşımakla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Ekipler yoğun bir şekilde gayret ediyor. Hedefimiz inşallah 2024 yılı sonunda Eski Sanayi'yi ve Karatay Sanayi'yi bu yeni güzel dükkanlara taşıyabilmek. Burada hem esnafımız uzun vadeli iş yeri sahibi oldu hem de fiziki olarak Konya'ya ve esnafımıza yakışır bir iş yeri inşaatını gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum" açıklamalarını yaptı.

"Konya rahat bir nefes alacak"

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasıyla Konya'nın çok rahat bir nefes alacağını kaydeden Başkan Altay, "Mevcut yerde çok yoğun bir kirlilikle uğraşıyoruz. Bir taraftan şehir merkezinde çok yoğun bir trafik oluşuyor. Ayrıca fiziki mekanın zorluğundan dolayı hem gürültü hem de çevre kirliliği oluşturan bir alanı Konya sanayisinin geliştiği yeni bir alanda nezih yerlere taşımış olacağız. Ayrıca içinde çalışan esnafımızın mülkiyet sahibi olacağı bir yöntem oluşturduk. Hem vergi levhası olanlar hem de belli bir süre kalfa olarak başka bir iş yerinde çalışan kalfalarımız 8 yıla varan vadelerle dükkan sahibi olma imkanına kavuşmuş olacak. Yeni sitede Konya'ya yakışır bir halde güzel bir ortam oluştu. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya'nın hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu. - KONYA