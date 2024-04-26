Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan İlk Nikahı Kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan İlk Nikahı Kıydı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan İlk Nikahı Kıydı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Konyaaltı Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsmail Koçak ve Aslıhan Karadağ çiftinin nikahını kıydı. Başkan Kotan, gençlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

26.04.2024 13:54  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan göreve gelmesinin ardından ilk nikahını CHP Konyaaltı Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsmail Koçak ve Aslıhan Karadağ çiftine kıydı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk nikahını CHP Konyaaltı Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsmail Koçak ve Aslıhan Karadağ çiftine kıydı. Başkan Kotan, gençlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. HayatPark'ta gerçekleşen nikah törenine Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, ilçe yönetimi ile CHP Gençlik Kolları yönetimi katıldı.

"Bir ömür mutlu olun"

Nikah töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "İlk nikahımı CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız İsmail Koçak'a kıymak benim için bir onurdur. Bir ömür boyu mutlu olacağınıza inanıyorum. Aranızda sevgi ve saygı hiç eksik olmasın. Sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

"Duygusal anlar yaşandı"

Genç çifti kutlayan Konyaaltı CHP İlçe Başkanı Demet Gündüz de, "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Öncelikle böyle kıymetli evlatlar yetiştirdiği için annelere ve babalara teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bir ömür boyu elleriniz ve kalpleriniz hiç ayrılmasın. Mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İsmail Koçak, Konyaaltı, Cem Kotan, Gençlik, Karadağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan İlk Nikahı Kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:51:13. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan İlk Nikahı Kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement