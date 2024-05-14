Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Personel ile Mali Durum Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Personel ile Mali Durum Toplantısı Yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Personel ile Mali Durum Toplantısı Yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediyenin ciddi bir borç yükü olduğunu ve tüm çalışanların maaşlarının tamamını alana kadar kendisi ve başkan yardımcılarının maaş almayacağını açıkladı.

14.05.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Personel ile belediyenin mali durumu hakkında bir toplantı yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Ciddi bir borç yükümüz var. Tüm çalışanlar maaşlarının tamamını alana kadar ben ve başkan yardımcılarım maaş almayacağız" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinden önce başlayan mali kriz devam ediyor. Personel maaşlarının ödenmesinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle çalışanlarla bir toplantı yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediyenin mali durumu hakkında bilgi verdi. Mazbatayı aldıktan sonraki süreçte tasarruf tedbirlerine başvurulduğunu belirten Başkan Kotan, "Ciddi bir borç yükü var. Kamulaştırmasız el atmalardan kaynaklı ve piyasaya olan borçlardan dolayı borç yükümüz çok fazla. Tasarruf ve ödeme planlarını oluşturmak için bir buçuk aydır gece gündüz çalışıyorum. Sabah saat 08.00'de gelip gece saat 12.00'de belediyeden çıkıyorum. Başkan yardımcılarımız da müdürlerimiz de bu süreçte özveriyle çalışıyorlar. Konyaaltı Belediyesi'ni fabrika ayarlarına döndürene kadar da bu şekilde gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Anca beraber, kanca beraber"

Maaşlarla ilgili de personeli bilgilendiren Başkan Cem Kotan, "Maaşlarınızın bir kısmını bugün yatıracağız. Kalan kısmı ise ay sonunda tamamlanacak. Buna mecburuz arkadaşlar. Tüm personel maaşlarının tamamını alana kadar ben ve iki belediye başkan yardımcım da maaş almayacağız. Bizler bu maaşlarla evlerimizi geçindiriyoruz. Madem durum böyle anca beraber kanca beraber" şeklinde konuştu. Belediyede ciddi anlamda personel fazlalığı bulunduğunu, bununla alakalı da zorunlu olarak bazı personelin işten çıkarıldığını dile getiren Başkan Kotan, "Üzülerek söylüyorum ki bazı çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Bunun için onlardan gerçekten özür diliyorum. Ama en son çare buydu. İhalelerden çekildik ya da ihaleleri azalttık. Gelen suyun bile hesabını yapmaya başladık" dedi.

"Belediye artık bu mali tabloyu kaldıramayacak durumda"

Belediye olarak halka hizmet verdikleri noktalarda ücret artışı yaptıklarını ve araçları havuzlara çektiklerinin altını çizen Kotan, "Müdürlerimizden tasarruf tedbirleri ile alakalı destek istedik. Birçok konuda tasarrufa gittik. Son olarak çalışma arkadaşlarımızla alakalı kararlar almak zorunda kaldık. Biriken borçlar sebebiyle belediye artık bu mali tabloyu kaldıramayacak durumda. Çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmaktan ziyade neler yapabiliriz noktasında bir aydır direniyoruz. Bu sorunun sebebi ben değilim, benimle gelen siyasi arkadaşlarım da değil. Ama bu işi biz çözeceğiz. Gerekirse beş ay maaş almam. Sizin geç de olsa maaşlarınızı öderim. Sizden sadece işinize motive olmanızı istiyorum. Biz Konyaaltı halkına hizmet ediyoruz, çalışmalarımıza özveri bir şekilde devam edelim. Bu süreci hep birlikte aşacağız ve Konyaaltı halkımıza hizmetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Personel ile Mali Durum Toplantısı Yaptı - Son Dakika

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