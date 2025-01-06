Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 2025 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 2025 Hedeflerini Açıkladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 2025 Hedeflerini Açıkladı

Cem Kotan, hükümetin olumsuz kararlarına rağmen 40 projeden 8'ini hayata geçirdiklerini belirtti ve 2025 yılı içinde 10 projeyi daha tamamlamayı hedeflediklerini duyurdu.

06.01.2025 17:18  Güncelleme: 17:21
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Hükümetin belediyelerle ilgili aldığı olumsuz kararlar ve ekonomik imkansızlıklara rağmen 40 projemizin neredeyse 4'te 1'ini hayata geçirmişiz. 2025 yılı içerisinde 10 projeyi daha tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Başkanı Cem Kotan başkanlığında yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Beydağları Meclis Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Kotan, 2025 yılının ilk meclisinin Konyaaltı'na, Antalya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. 2024 yılının bütün sıkıntılarından uzak bir yıl olmasını temenni eden Başkan Kotan, "Ülkemiz için hem maddi hem de manevi olarak güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

"40 projemizden 8'ini hayata geçirdik"

2024'te 8 aylık dilimde, seçim sürecinde vaat ettiği 40 projeden 8'iyle ilgili adım attıklarını vurgulayan Başkan Cem Kotan, "Göreve gelmeden önce vaat ettiğimiz 40 projemiz vardı. Bunlardan, özellikle sosyal içerikli olan 8 tanesine ya başlamışız, ya yarılamışız, ya da tamamlamışız. Hükümetin belediyeler ile ilgili aldığı olumsuz kararlar ve ekonomik imkansızlıklara rağmen bu konuda verimli bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani vaat ettiğimiz projelerin neredeyse 4'te 1'iyle ilgili adım atmışız. İnşallah 2025 yılı içerisinde 10 projemizi daha hayata geçireceğiz" diye konuştu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne de değinen Kotan, "Doğru ve tarafsız olarak çalışan, doğru haber peşinde koşan ve bu uğurda emek sarf eden bütün gazetecilerin gününü şimdiden kutluyorum. Ayrıca, 26 Ocak günü de Miraç Kandili var. Kandil'in bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 2025 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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