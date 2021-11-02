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Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral'ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral'ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor

02.11.2021 16:13
Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral'ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor

Konyaaltı Belediye Meclisi, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın adının Gençlik Lokali'ne verilmesini kararlaştırıldı.

Konyaaltı Belediye Meclisi, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın adının Gençlik Lokali'ne verilmesini kararlaştırıldı.

Konyaaltı Belediyesi kasım ayı olağan meclisi, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şevket Korkut'un meclis başkanlığını yaptığı toplantıda 6 gündem maddesi karara bağlandı. Mecliste, CHP'li meclis üyeleri, 10 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın adının, belediyenin bünyesindeki Gençlik Lokali'ne verilmesini önergeyle teklif etti. Teklif, diğer partilerin de desteğiyle, oy birliğiyle kabul edildi. Gençlik Lokali'nin adı, Deniz Demiral Gençlik Lokali olarak değiştirildi. Meclis Başkanı Şevket Korkut, teklifin oy birliği ile geçmesinden ardından parti gruplarına teşekkür etti. Korkut, "Deniz kardeşimin ruhu şad olsun. Umarım bu isimle anısı ve ülkemizin güzel yarınlarına dair idealleri hep yaşar" dedi.

"Üniversite öğrencileri yoğun kullanıyor"

Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınır komşusu olan ve Pınarbaşı Mahallesi'nde 730 ve 732 Sokak kesişiminde yer alan lokal, öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor. Bin 35 metrekare alan üzerinde inşa edilen proje ile 200 kişilik kafeterya ve 100 kişilik bahçe oturma alanıyla toplum 300 kişi kapasiteli öğrenci lokali, 390 metrekare kapalı ve 365 metrekare yeşil alana sahip. Öğrenciler, sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ders çalışma imkanı buluyor. Lokalde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay da ikram ediliyor. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral'ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor
Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral'ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor
Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral'ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral'ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral'ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor - Son Dakika
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