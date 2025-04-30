Konyaaltı Muhtarlar Meclisi İkinci Kez Toplandı

Konyaaltı Belediyesi yöneticileriyle ilçede görev yapan 39 muhtarın bir araya geldiği 'Konyaaltı Muhtarlar Meclisi' ikinci kez toplandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın seçim sürecinde verdiği söz olan Konyaaltı Muhtarlar Meclisi'nin ikinci toplantısı, Konyaaltı Belediyesi Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında düzenlenen meclise, ilçede görev yapan muhtarların yanı sıra Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları ile Birim Müdürleri de katıldı. Konyaaltı'nda yaşayan vatandaşların kendisine ve muhtarlara ilçeyi yönetme görevi verdiğini ifade eden Başkan Kotan, tüm muhtarlara teşekkür etti. Ayrıca mecliste söz alan muhtarlar da gösterdiği hassasiyet ve birlik mesajları için Başkan Kotan'a teşekkür etti.

"Ekrem Başkan'a selam olsun"

İkinci kez toplanan Konyaaltı Muhtarlar Meclisi'nde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Biliyorsunuz ki bundan tam 1 ay önce Ekrem Başkan'ımız gözaltına alındı ve daha sonra da tutuklandı. Hepimiz demokrasinin kazanımlarıyla buradayız ve bu yüzden de seçilmenin ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Ekrem Başkan'a selam olsun. Demokrasiyle gelip adalet arayan herkese selam olsun" dedi. Siyasi durmamaları gerektiğini ve tek amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kotan, "Hepimiz farklı siyasi görüşten olabiliriz. Size bir zarar gelse burada arkanızda dimdik duracak bir Belediye Başkanınız var. Bizler seçilmiş kişiler olarak her zaman demokrasi temelli olmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Demokrasi yerelden başlar"

Demokrasinin sağlanması için adaletli seçimlerin yapılması ve seçimle gelen kişilerin de adaletli şekilde yargılanması gerektiğinin altını çizen Başkan Kotan, "Mesele siyaset meselesi değil. Mesele demokrasi meselesi. Demokrasinin temeli seçilen insanların halkı yönetmesiyle başlar ve hukuk temelli devam eder. O yüzden hukuk ve demokrasiden çıkmamak lazım" şeklinde konuştu. Bulundukları makamlarda olma sebeplerinin demokrasi olduğuna dikkat çeken Kotan, "Bizler demokrasiyle buradayız. Çünkü demokrasi yerelden başlar. Hepimiz seçimle geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği Cumhuriyet ve demokrasiyle geldik" dedi.

Muhtarlar talep etti, Kotan yanıtladı

Öte yandan mecliste söz alan muhtarlar taleplerini tek tek sıralarken ilgili birim müdürleri de Başkan Kotan'ın talimatlarıyla notlarını aldı. Söz alarak talebini aktaran Çakırlar Mahalle Muhtarı Fatih Erkan, " Feslikan Yaylası'yla ilgili bir sıkıntımız var. Burada vatandaşımızın tahmini 17-18 adet kavak ağacı var. Geçtiğimiz yıl uğraştık fakat kestiremedik. Bu yıl izinlerini aldık. Ağaçlar pamukçuk gibi tütüyor. Ağaçların kesilmesini talep ediyorum" dedi. Başkan Kotan ise bu talebe; "Burası özel mülkiyet alanı olduğu için kesemiyoruz ama şöyle bir şey yapalım. Bir fizibilite çalışması yapalım. İzinlere ve yasal bir sorun olup olmadığına bir bakalım. Mahalle halkımız için bir çalışma gerçekleştirelim" şeklinde cevap verdi. Söz alan bir diğer muhtar olan Mollayusuf Mahallesi Muhtarı Gülnaz Çetin; "1420 Sokak'ta bulunan bir kavşağımız var. Buraya bir kasis istiyoruz" dedi. Başkan Kotan da kasis talebini Fen İşleri Müdürlüğü'ne iletti ve personelin çalışma yaparak kasis talebinin karşılıksız bırakılmayacağını aktardı. - ANTALYA