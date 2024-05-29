Kopenhag Üniversitesi, Batı Şeria'da faaliyet gösteren şirketlere yatırımlarını çekiyor - Son Dakika
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Politika

Kopenhag Üniversitesi, Batı Şeria'da faaliyet gösteren şirketlere yatırımlarını çekiyor

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi, Filistin yanlısı eylemler sonucunda İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren Airbnb, Booking.com ve eDreams'te bulunan fonlardan yatırımlarını çekme kararı aldı. Üniversite, toplam 1 milyon Danimarka kronu değerindeki varlıklarını elden çıkaracak.

29.05.2024 13:22
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Kopenhag Üniversitesi, Batı Şeria'da faaliyet gösteren Airbnb, Booking.com ve eDreams'te bulunan fonlardan yatırımlarını çekme kararı aldı.

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde öğrencilerin gerçekleştirdiği Filistin yanlısı eylem, sonuç vermeye başladı. Üniversite, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 3 şirkete yatırımı durdurma kararı aldı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29 Mayıs'tan itibaren Kopenhag Üniversitesi, Airbnb, Booking.com ve eDreams'te bulunan toplam 1 milyon Danimarka kronu (145 bin 810 dolar) değerindeki varlıklarını elden çıkaracak" ifadeleri kullanıldı.

Öğrenciler ay başında oturma eylemi başlatmıştı

Kopenhag Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak Mayıs ayı başında kampüste oturma eylemi başlatmıştı. Öğrenciler, üniversitenin İsrail ile akademik bağlarını kesmesini ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren şirketlerden yatırımların çekilmesini talep etmişti.

Kopenhag Üniversitesi'nin yıllık geliri 10 milyar kronun üzerinde ve bunun bir kısmı tahvil ve hisse senetlerine yatırılıyor. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Danimarka, Filistin, Kopenhag, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kopenhag Üniversitesi, Batı Şeria'da faaliyet gösteren şirketlere yatırımlarını çekiyor - Son Dakika

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