Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat\'ta Samsun\'a geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat Perşembe günü Samsun'a gelecek. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, miting yapılacak günün tarihi bir gün olacağını söyledi.
AK Parti Samsun İl Teşkilatı üyeleri, 15 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak miting öncesinde basın toplantısı düzenledi. Mitingin AK Parti'nin bu seçim döneminde yapacağı 3. miting olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Köse, tüm Samsunluları mitinge davet etti.
"15 Şubat'ta Samsun'da tarihi bir gün yaşanacak"
Tüm vatandaşları mitinge davet eden Başkan Köse, "Şu anda propaganda sürecinin içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın da tam bu sürecin başında Samsun'a gelecek. En son 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlamıştık. Şimdi 15 Şubat'ta tüm hazırlıklarımızı, miting kesinleştiği saatten itibaren gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Perşembe günü Samsun'da tarihi bir gün yaşanacak. Yakakent'ten Terme'ye, Vezirköprü'den Asarcık'a kadar tüm ilçelerimizin Cumhurbaşkanımıza sevdalı hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na akın akın bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızı açıklarken Samsun'dan 'Karadeniz'in medarı iftarı' diye bahsetti. Birçok kez de 'gözbebeğim' dediği Samsun'da Cumhurbaşkanımızı en üst seviyede katılım ve coşkuyla karşılayacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımızı buradan mutlu bir şekilde yolcu edeceğiz inşallah" dedi.
Halit Doğan: "Mitingimiz, zaferin göstergesi ve seçimin başlama vuruşu olacak"
Samsun mitinginin önemine değinen Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "7 Ocak'tan bugüne gelen adaylık sürecimde şahsımıza yönelik büyük bir teveccüh gösteren tüm Samsunlulara şükranlarımızı arz ediyorum. Samsun 17 ilçesi ile birlikte açıklanan tüm adayları ile artık seçime ve hedefe kilitlenmiş vaziyette yola devam ediyor. Her seçim öncesinde her yerde olduğu gibi Samsun'da da Cumhurbaşkanımızın gelişi büyük bir heyecan oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın gelişiyle alakalı planlamalar, çalışmalar şehri başka bir yere taşıyor. Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacak olmamızın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Perşembe günü saat 14.00'te tüm Samsunluların yoğun katılımları ile Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız bu gelişinde de Samsunumuza önemli müjdeler verecektir. 3. miting şehrimizde gerçekleşecek. İnşallah buradaki işaret fişeği hem ülke hem de Samsun için çok önemli bir adım olacaktır. Zaferin göstergesi ve seçimin başlama vuruşunu gerçekleştirecektir" diye konuştu.
Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - SAMSUN
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Antalya'da yaşanan kuvvetli yağmur sonucunda bir mahalle sular altında kaldı. Mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılırken, araçlar suya gömüldü. Dron ile çekilen görüntülerde balkonlarda bekleyen çok sayıda kişi görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine okullar tatil edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat'ta Samsun'a geliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?