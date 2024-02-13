Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat\'ta Samsun\'a geliyor

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat Perşembe günü Samsun'a gelecek. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, miting yapılacak günün tarihi bir gün olacağını söyledi.

AK Parti Samsun İl Teşkilatı üyeleri, 15 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak miting öncesinde basın toplantısı düzenledi. Mitingin AK Parti'nin bu seçim döneminde yapacağı 3. miting olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Köse, tüm Samsunluları mitinge davet etti.

"15 Şubat'ta Samsun'da tarihi bir gün yaşanacak"

Tüm vatandaşları mitinge davet eden Başkan Köse, "Şu anda propaganda sürecinin içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın da tam bu sürecin başında Samsun'a gelecek. En son 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlamıştık. Şimdi 15 Şubat'ta tüm hazırlıklarımızı, miting kesinleştiği saatten itibaren gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Perşembe günü Samsun'da tarihi bir gün yaşanacak. Yakakent'ten Terme'ye, Vezirköprü'den Asarcık'a kadar tüm ilçelerimizin Cumhurbaşkanımıza sevdalı hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na akın akın bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızı açıklarken Samsun'dan 'Karadeniz'in medarı iftarı' diye bahsetti. Birçok kez de 'gözbebeğim' dediği Samsun'da Cumhurbaşkanımızı en üst seviyede katılım ve coşkuyla karşılayacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımızı buradan mutlu bir şekilde yolcu edeceğiz inşallah" dedi.

Halit Doğan: "Mitingimiz, zaferin göstergesi ve seçimin başlama vuruşu olacak"

Samsun mitinginin önemine değinen Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "7 Ocak'tan bugüne gelen adaylık sürecimde şahsımıza yönelik büyük bir teveccüh gösteren tüm Samsunlulara şükranlarımızı arz ediyorum. Samsun 17 ilçesi ile birlikte açıklanan tüm adayları ile artık seçime ve hedefe kilitlenmiş vaziyette yola devam ediyor. Her seçim öncesinde her yerde olduğu gibi Samsun'da da Cumhurbaşkanımızın gelişi büyük bir heyecan oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın gelişiyle alakalı planlamalar, çalışmalar şehri başka bir yere taşıyor. Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacak olmamızın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Perşembe günü saat 14.00'te tüm Samsunluların yoğun katılımları ile Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız bu gelişinde de Samsunumuza önemli müjdeler verecektir. 3. miting şehrimizde gerçekleşecek. İnşallah buradaki işaret fişeği hem ülke hem de Samsun için çok önemli bir adım olacaktır. Zaferin göstergesi ve seçimin başlama vuruşunu gerçekleştirecektir" diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - SAMSUN