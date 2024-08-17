Kosova'da genel seçimlerin tarihi belli oldu

Politika

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, genel seçimlerin 9 Şubat 2025'te yapılacağını duyurdu.

Kosova'da genel seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi partiler ve Merkez Seçim Komisyonu ile yapılan istişarelerin ardından genel seçimlerin 9 Şubat 2025'te düzenleneceğini ifade etti.

Kurti hükümeti, 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak

Öte yandan, ülkedeki son genel seçimler Şubat 2021'de yapılmış, Başbakan Albin Kurti'nin Vetevendosje partisi yüzde 50'nin üzerinde oy almıştı. Kurti liderliğindeki hükümet, 22 Mart 2021'de güvenoyu alarak göreve başlamıştı. Kurti hükümeti, 9 Şubat'a kadar görevde kalması halinde 4 yıllık görev süresini tamamlayan ilk hükümet olacak. - PRİŞTİNE