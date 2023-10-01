Kosova Hükümeti, Sırp birliklerinin sınırdan geri çekilmesini istedi - Son Dakika

Kosova Hükümeti, Sırp birliklerinin sınırdan geri çekilmesini istedi

Son Güncelleme: 01.10.2023 12:21

Kosova hükümeti, ABD'nin Kosova sınırında Sırp askerlerin konuşlandırıldığını duyurmasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı ve kurumlarına çağrıda bulunarak, tüm birliklerin derhal geri çekilmesini istedi.

ABD'nin Cuma günü Kosova sınırı boyunca çok sayıda Sırp askeri konuşlandırıldığını duyurması üzerine Kosova'dan açıklama geldi. Kosova hükümeti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırp kurumlarına çağrıda bulunarak "Kosova sınırındaki tüm birlikleri derhal geri geçin" ifadelerini kullandı.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ TEHDİT EDEN BİR SONRAKİ ADIM"

Açıklamada, "Sırp birliklerinin Kosova sınırına konuşlandırılması Sırbistan'ın ülkemizin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir sonraki adımıdır" denildi.

"KOSOVA, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYA KARARLI"

Priştine yönetiminin uluslararası ortaklarıyla koordinasyon halinde olduğu belirtilerek, "Kosova, toprak bütünlüğünü koruma konusunda her zamankinden daha kararlı" ifadeleri kullanıldı.

"ABD VE AB ÜLKELERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Sırpların uçaksavar sistemleri ve ağır toplarla birlikte sınırda konuşlandığı belirtilen açıklamada, " Kosova Cumhuriyeti, Sırbistan'dan gelecek ciddi bir tehdit konusunda ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle temas halinde" denildi.

VUCİC SALDIRI EMRİ VERMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı bir açıklamada, Kosova ile yaşanan çatışmanın tırmanmasının Belgrad'ın AB'ye katılma arzusuna zarar vereceğini belirterek, askeri birliklerine Kosova'ya geçme emri verme niyetinde olmadığını söylemiş, NATO ise sınırdaki mevcut duruma çözüm için ek kuvvetlere yetki verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kosova Hükümeti, Sırp birliklerinin sınırdan geri çekilmesini istedi - Son Dakika


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