Kosovalı Sırplar, Banjska'da öldürülen silahlı Sırp grubunu anmak için bir araya geldi - Son Dakika

Kosovalı Sırplar, Banjska'da öldürülen silahlı Sırp grubunu anmak için bir araya geldi

Kosovalı Sırplar, Banjska\'da öldürülen silahlı Sırp grubunu anmak için bir araya geldi
Son Güncelleme: 26.09.2023 21:05

Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitroviça'da düzenlenen anma etkinliğinde, Kosovalı Sırplar, Banjska'da polisle çatışırken öldürülen silahlı Sırp grubun üyelerini mum yakarak andı. Sırp Listesi'nin Genel Başkanı Goran Rakiç ve diğer temsilciler de törene katıldı. Kosovalı Sırplar, olayın ardından 3 günlük yas ilan etti ve bölgedeki Sırp bayraklarını yarıya indirdi.

KUZEY Kosovalı Sırplar, 24 Eylül'de Banjska'da polisle çatışırken öldürülen silahlı Sırp grubun üyelerini mum yakarak andı.

Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitroviça'da yüzlerce Kosovalı Sırp'ın katıldığı anma etkinliğinde, ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin Genel Başkanı Goran Rakiç ile diğer temsilcileri de hazır bulundu.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törene katılanlar, 24 Eylül'de Banjska'da polisle çatışırken öldürülen silahlı Sırp grubun üyelerini, mum yakarak ve açılan fotoğraflarını öperek andı.

Öte yandan Kosovalı Sırplar, öldürülen silahlı Sırp grubun üyelerini anmak için Sırp Listesi aracılığıyla 3 günlük yas ilan etti. Bölgedeki Sırp bayraklarının yarıya indirildiği görüldü.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kosovalı Sırplar, Banjska'da öldürülen silahlı Sırp grubunu anmak için bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kosovalı Sırplar, Banjska'da öldürülen silahlı Sırp grubunu anmak için bir araya geldi - Son Dakika
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