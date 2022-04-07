Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı

07.04.2022 11:42
Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi, 2022 Yılının dördüncü meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi, 2022 Yılının dördüncü meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Köyceğiz Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Köyceğiz Ulucami Mahallesi Gül Sokak olarak faaliyet gösteren sokağın isminin Münir Cem Sokak olarak değiştirilmesi konusu görüşüldü ve karara bağlandı. Toplantıda, encümen üye seçimi yapıldı; 1'inci Osman Özbek, 2'inci Ramazan Kaya oldu. Köyceğiz Belediye Başkanlığı Konut Tahsis Yönergesi Taslağı konusu ve Sosyal Konut Tahsis ve Kiralama Yönetmenliği taslağı yeniden görüşüldü. Fen İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi değişikliği konusu ve 2021 yılı Faaliyet Raporları görüşülerek karara bağlandı. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Alınan kararların İlçemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı
Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı

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Köyceğiz, konut, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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