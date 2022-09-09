Babası Kral 6'ncı George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan kraliçenin ölümünün duyurulmasının ardından Çankaya 'da bulunan İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki bayrak, yarıya indirildi.

Kaynak: DHA

England, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi - Son Dakika

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