Kremlin: Arabuluculuk Çabaları Mantıksız - Son Dakika
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Kremlin: Arabuluculuk Çabaları Mantıksız

09.06.2026 15:34
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Peskov, Avrupa'nın barış yerine savaşa odaklandığını vurguladı ve arabuluculuğu reddetti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'ya belirli şartlar öne sürerek arabuluculuk çabalarına başlamak mantıksız ve yanlış. Ancak asıl önemli olan, gördüğümüz kadarıyla Avrupalılar, barış görüşmelerinden daha çok savaşı sürdürmeye odaklanma eğiliminde" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi planlanmadığını söyleyen Peskov, müzakerelerde yer alan ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Rusya ve Ukrayna tarafı ile temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Peskov, "Ukrayna'ya ilişkin arabuluculuk süreci şu anda askıya alınmış durumda. Bununla birlikte, ABD'li müzakereciler temaslarını sürdürüyorlar, mevcut kanallar aracılığıyla ve Ukraynalılarla görüşmeler devam ediyor. Ziyaretleri için henüz kesin bir tarih yok, ancak onları her zaman Rusya'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi. Peskov, ABD tarafından telefon görüşmelerine ilişkin bilgilendirme yapılmadığını da bildirdi.

Avrupa'nın arabuluculuk çabaları ihtimali sorulan Peskov, Rusya'nın bu tür müdahaleleri "kabul edilemez" olarak değerlendirdiğini kaydederek, "Rusya'ya belirli şartlar öne sürerek arabuluculuk çabalarına başlamak mantıksız ve yanlış. Ancak asıl önemli olan, gördüğümüz kadarıyla Avrupalılar, barış görüşmelerinden daha çok savaşı sürdürmeye odaklanma eğiliminde" ifadelerini kullandı.

Witkoff ve Kushner, ABD'nin İran'a Şubat ayında gerçekleştirdiği saldırılarda tıkanan müzakerelerde ABD heyetinde yer almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Witkoff ve Kushner ile "pozitif" görüşmeler yaptığını söylemiş ve önümüzdeki haftalarda Ukrayna savaşının çözümü için çalışmaya hazır olmalarını övgüyle karşılamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Kremlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin: Arabuluculuk Çabaları Mantıksız - Son Dakika

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