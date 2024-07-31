Kremlin, İsrail\'in İsmail Haniye\'yi öldüren saldırısını kınadı

Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümüne neden olan İsrail saldırısına tepki göstererek, "Haniye'nin ölümüne neden olan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da saldırı sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünden sonra Rusya'nın İsrail'e tepkisi devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamasında Haniye'nin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. Saldırıdan sonra bölgede gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çeken Peskov, "Bu tür saldırılar bölgede barışı yeniden inşa etme girişimlerini hedef alıyor ve Orta Doğu'da durumu istikrarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA